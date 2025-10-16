Zaloguj się lub Zarejestruj

Christopher Nolan wskazał najlepszy występ aktorski w 2025. To oscarowy pewniak

Jakub Piwoński
2025/10/16 07:40
0
0

Ten występ jest powszechnie chwalony i typowany do Oscara.

Christopher Nolan nie szczędził pochwał pod adresem Dwayne’a “The Rock” Johnsona. Reżyser Oppenheimera uznał jego kreację w filmie The Smashing Machine za „najlepszy występ 2025 roku” i dodał, że produkcja Benniego Safdiego „z czasem zostanie zrozumiana”. Zgadzacie się z tą opinią?

The Smashing Machine
The Smashing Machine

The Smashing Machine – to najlepsza rola The Rocka?

Film, w którym Johnson wciela się w Marka Kerra – zawodnika MMA i pioniera UFC – miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji. Choć spotkał się tam z chłodnym przyjęciem krytyków, teraz doczekał się potężnego wsparcia ze strony jednego z największych nazwisk Hollywood.

W rozmowie z Safdiem w podcaście The Director’s Cut Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych Nolan stwierdził:

To rozdziera serce. Uważam, że to niesamowity występ. Nie sądzę, żebyście zobaczyli lepszy występ w tym roku. Nie sądzę, żebyście zobaczyli lepszy występ kiedykolwiek w życiu.

GramTV przedstawia:

Reżyser dodał też, że The Smashing Machine to „niezwykłe i radykalne dzieło, które z czasem będzie coraz bardziej rozumiane”, a sam jest „dumny, że zna” Safdiego. Nie jest tajemnicą, że film powstawał pod szyldem studia A24, które planuje mocną kampanię oscarową dla Johnsona. A poparcie samego Nolana to potężny atut w walce o nominację.

Co ciekawe, Safdie pojawił się wcześniej w obsadzie nagrodzonego Oscarem Oppenheimera, a w The Smashing Machine występuje również Emily Blunt — kolejny most między obydwoma twórcami. W Hollywood wszystko się łączy. Już teraz mówi się, że kreacja Dwayne’a Johnsona może być punktem zwrotnym w jego karierze.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/15/christopher-nolan-says-dwayne-johnson-delivered-the-best-movie-performance-of-2025-in-the-smashing-machine

Tagi:

Popkultura
aktor
Christopher Nolan
Dwayne Johnson
The Rock
reżyser
The Smashing Machine
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112