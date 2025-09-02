Bezrobocie prowadzi do zbrodni. Nowy koreański hit twórcy Oldboya ma 100% pozytywnych recenzji

Nowy film koreańskiego twórcy Park Chan-wooka, twórcy kultowego Oldboya, już teraz budzi spore emocje. Film miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji i zewsząd spływają bardzo pozytywne recenzje. W No Other Choice w roli głównej występuje Lee Byung-hun, znany m.in. z Squid Game.

No Other Choice to jedna z gorętszych premier festiwalu w Wenecji

Główny bohater, Man-su, po zwolnieniu z pracy, w której spędził 25 lat, staje w obliczu dramatycznych wyborów. Decyduje się na radykalny krok – eliminuje swoich konkurentów. Całość utrzymana jest w tonie czarnej komedii, poruszającej wrażliwe kwestie społeczne. W mediach pojawiają się porównania do Parasite Bong Joon-ho, które podkreślają podobieństwo w sposobie ukazywania społecznych napięć i moralnych dylematów. Na portalu Rotten Tomatoes film zebrał już 19 recenzji – wszystkie pozytywne, co daje 100% wskaźnik aprobaty. Podobnie na Metacritic, gdzie No Other Choice osiągnęło imponujące 88 punktów.