Bezrobocie prowadzi do zbrodni. Nowy koreański hit twórcy Oldboya ma 100% pozytywnych recenzji

Nowy film koreańskiego twórcy Park Chan-wooka, twórcy kultowego Oldboya, już teraz budzi spore emocje. Film miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji i zewsząd spływają bardzo pozytywne recenzje. W No Other Choice w roli głównej występuje Lee Byung-hun, znany m.in. z Squid Game.
No Other Choice to jedna z gorętszych premier festiwalu w Wenecji
Główny bohater, Man-su, po zwolnieniu z pracy, w której spędził 25 lat, staje w obliczu dramatycznych wyborów. Decyduje się na radykalny krok – eliminuje swoich konkurentów. Całość utrzymana jest w tonie czarnej komedii, poruszającej wrażliwe kwestie społeczne. W mediach pojawiają się porównania do Parasite Bong Joon-ho, które podkreślają podobieństwo w sposobie ukazywania społecznych napięć i moralnych dylematów. Na portalu Rotten Tomatoes film zebrał już 19 recenzji – wszystkie pozytywne, co daje 100% wskaźnik aprobaty. Podobnie na Metacritic, gdzie No Other Choice osiągnęło imponujące 88 punktów.
Fragmenty opinii krytyków podkreślają mocne strony filmu:
To, że przystojny, ale często żałosny Man-su jest tak fascynującą postacią, to zasługa zarówno reżysera Parka, jak i wspaniałego Lee Byung-huna, którego kreacja to mistrzowskie arcydzieło w budowaniu napięcia między komedią a tragedią.
Film zgłębia temat tego, jak mężczyźni powinni kurczowo trzymać się swojej roli żywicieli rodziny i jak poddawać się takiej presji. Park z elegancją ukazuje upadającą spiralę moralności Man-su, a w filmie ‘No Other Choice’ ostatecznie pozostawia rozwiązanie kobietom.
Lee Byung-hun jest znakomity w mrocznej komedii-thrillerze Parka Chan-wooka ‘No Other Choice’, który trafnie ostrzega nas przed zbliżającą się utratą człowieczeństwa.
Bez wątpienia ‘No Other Choice’ jest szerszy niż wiele filmów Parka i z pewnością mniej subtelny niż jego poprzedni film… [ale] wciąż jest to pełna humoru jazda.
W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Cha Seung-won, Park Hee-soon, Yoon Ga-yi, Son Ye-jin oraz Lee Byung-hun, który po raz pierwszy od dwóch dekad ponownie spotyka się z Parkiem na planie. Ich ostatnia współpraca miała miejsce przy filmie J.S.A. z 2000 roku. No Other Choice to z kolei też pierwszy film fabularny Parka od czasu nagrodzonej w Cannes Podejrzanej oraz jego niedawnej przygody z HBO przy serialu Sympatyk z Robertem Downey’em Jr.
Park Chan-wook, znany z umiejętnego balansowania między przemocą, erotyką i moralnym niepokojem, opisuje No Other Choice jako swój „projekt pasji”, rozwijany przez ponad dekadę. Na razie pozostaje nam czekać na informacje o polskiej dacie premiery, ale pierwsze recenzje podsycają napięcie. Zobaczcie zwiastun.
