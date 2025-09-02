Zaloguj się lub Zarejestruj

Bezrobocie prowadzi do zbrodni. Nowy koreański hit twórcy Oldboya ma 100% pozytywnych recenzji

Jakub Piwoński
2025/09/02 14:40
0
0

Park Chan-wook znowu to zrobił!

Nowy film koreańskiego twórcy Park Chan-wooka, twórcy kultowego Oldboya, już teraz budzi spore emocje. Film miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji i zewsząd spływają bardzo pozytywne recenzje. W No Other Choice w roli głównej występuje Lee Byung-hun, znany m.in. z Squid Game.

No Other Choice
No Other Choice

No Other Choice to jedna z gorętszych premier festiwalu w Wenecji

Główny bohater, Man-su, po zwolnieniu z pracy, w której spędził 25 lat, staje w obliczu dramatycznych wyborów. Decyduje się na radykalny krok – eliminuje swoich konkurentów. Całość utrzymana jest w tonie czarnej komedii, poruszającej wrażliwe kwestie społeczne. W mediach pojawiają się porównania do Parasite Bong Joon-ho, które podkreślają podobieństwo w sposobie ukazywania społecznych napięć i moralnych dylematów. Na portalu Rotten Tomatoes film zebrał już 19 recenzji – wszystkie pozytywne, co daje 100% wskaźnik aprobaty. Podobnie na Metacritic, gdzie No Other Choice osiągnęło imponujące 88 punktów.

Fragmenty opinii krytyków podkreślają mocne strony filmu:

To, że przystojny, ale często żałosny Man-su jest tak fascynującą postacią, to zasługa zarówno reżysera Parka, jak i wspaniałego Lee Byung-huna, którego kreacja to mistrzowskie arcydzieło w budowaniu napięcia między komedią a tragedią.

Film zgłębia temat tego, jak mężczyźni powinni kurczowo trzymać się swojej roli żywicieli rodziny i jak poddawać się takiej presji. Park z elegancją ukazuje upadającą spiralę moralności Man-su, a w filmie ‘No Other Choice’ ostatecznie pozostawia rozwiązanie kobietom.

Lee Byung-hun jest znakomity w mrocznej komedii-thrillerze Parka Chan-wooka ‘No Other Choice’, który trafnie ostrzega nas przed zbliżającą się utratą człowieczeństwa.

Bez wątpienia ‘No Other Choice’ jest szerszy niż wiele filmów Parka i z pewnością mniej subtelny niż jego poprzedni film… [ale] wciąż jest to pełna humoru jazda.

GramTV przedstawia:

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Cha Seung-won, Park Hee-soon, Yoon Ga-yi, Son Ye-jin oraz Lee Byung-hun, który po raz pierwszy od dwóch dekad ponownie spotyka się z Parkiem na planie. Ich ostatnia współpraca miała miejsce przy filmie J.S.A. z 2000 roku. No Other Choice to z kolei też pierwszy film fabularny Parka od czasu nagrodzonej w Cannes Podejrzanej oraz jego niedawnej przygody z HBO przy serialu Sympatyk z Robertem Downey’em Jr.

Park Chan-wook, znany z umiejętnego balansowania między przemocą, erotyką i moralnym niepokojem, opisuje No Other Choice jako swój „projekt pasji”, rozwijany przez ponad dekadę. Na razie pozostaje nam czekać na informacje o polskiej dacie premiery, ale pierwsze recenzje podsycają napięcie. Zobaczcie zwiastun.

Źródło:https://www.rottentomatoes.com/m/no_other_choice

Tagi:

Popkultura
thriller
Rotten Tomatoes
Park Chan-wook
pierwsze recenzje
czarna komedia
No Other Choice
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112