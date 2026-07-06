Nowa wersja Nintendo Switch w Europie. Wszystko przez unijne przepisy

Już wiele miesięcy temu Unia Europejska ustanowiła przepisy nakładające nowe obowiązki na producentów sprzętu. Chodził o implementację łatwiejszych do wymian baterii.
Stało się więc jasne, że przynajmniej w niektórych przypadkach będą musiały powstać nowe wersje elektroniki. Wersje na rynek europejski.
Nintendo Switch 2 z wymienną baterią
W takiej sytuacji znalazło się m.in. Nintendo, które musiało się dostosować, by móc w dalszym ciągu sprzedawać swój sprzęt na terenie Unii Europejskiej. Dziś ogłoszono zaś, iż latem tego roku rozpocznie się proces stopniowego zastępowania wybranych produktów przez ich nowe wersje, pozwalające na wymianę baterii. Japończycy nie mają przy tym dużo czasu, bo unijne przepisy wejdą w życie w lutym 2027 roku.
Jeżeli jednak liczyliście na większe zmiany, np. nowy ekran OLED, to nic z tego:
Począwszy od lata 2026 roku, w ramach przygotowań do nadchodzących zmian w europejskich przepisach dotyczących baterii, które wejdą w życie w połowie lutego 2027 roku, wybrane produkty Nintendo w Europie zaczną być stopniowo zastępowane przez nowe rewizje, które zawierają baterię wymienną dla użytkownika. Nie ma żadnych różnic w funkcjonalności pomiędzy obecnymi produktami a ich nowymi wersjami zawierającymi baterie wymienne dla użytkownika.
GramTV przedstawia:
Pierwsze egzemplarze Nintendo Switch 2 z wymienną baterią mają trafić do sprzedaży już latem 2026 roku. To będzie jednak dopiero pierwszy rzut – kolejne nastąpią jesienią 2026, zimą 2026 oraz na początku 2027. Przy tej zmianie minimalnie mniejsza będzie bateria – jej pojemność spadnie z 5220mAh na 5172mAh. Jednocześnie jednak, co ciekawe, wymienne akumulatory otrzymają również oba Joy-Cony. Warto też wspomnieć, że dopasowanych do zapisów wariantów doczekają się Nintendo Switch 2 Pro Controller, Nintendo 64 Controller oraz Nintendo GameCube Controller.
Niemniej nie wszystkie peryferia będą miały tyle szczęścia. Wymiennych baterii nie otrzymają np. Nintendo Switch i Nintendo Switch Lite, które w efekcie przestaną być sprzedawane na rynku europejskim. Podobny los spotka również Nintendo Switch Pro Controller, SEGA Mega Drive Control Pad i Super Nintendo Entertainment System Controller, a także Pokemon GO Plus +.
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