Nowa wersja Nintendo Switch w Europie. Wszystko przez unijne przepisy

Już wiele miesięcy temu Unia Europejska ustanowiła przepisy nakładające nowe obowiązki na producentów sprzętu. Chodził o implementację łatwiejszych do wymian baterii.

Stało się więc jasne, że przynajmniej w niektórych przypadkach będą musiały powstać nowe wersje elektroniki. Wersje na rynek europejski.

Nintendo Switch 2 z wymienną baterią

W takiej sytuacji znalazło się m.in. Nintendo, które musiało się dostosować, by móc w dalszym ciągu sprzedawać swój sprzęt na terenie Unii Europejskiej. Dziś ogłoszono zaś, iż latem tego roku rozpocznie się proces stopniowego zastępowania wybranych produktów przez ich nowe wersje, pozwalające na wymianę baterii. Japończycy nie mają przy tym dużo czasu, bo unijne przepisy wejdą w życie w lutym 2027 roku.