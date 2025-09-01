Dwa miesiące po premierze Nintendo Switch 2 gracze wciąż mają dość tej jednej rzeczy

Konsola jest z nami od czerwca tego roku.

Minęły prawie dwa miesiące od premiery Nintendo Switch 2, a mimo wielu zalet, takich jak ulepszone wersje gier Mario Kart World czy zbierające rewelacyjne noty Donkey Kong Bananza, użytkownicy coraz częściej zgłaszają problem natury prozaicznej. Mowa o żywotności baterii.

Nintendo Switch 2 – bateria wyczerpuje się w trybie uśpienia

Dla graczy nowej konsoli Nintendo problemem jest jest nie tyle sama żywotność baterii, co fakt, że wyczerpuje się ona podczas trybu uśpienia. Według graczy tryb szybko wyczerpuje energię, uniemożliwiając szybkie wznowienie gry. Na Reddicie w temacie poświęconym Nintendo Switch wątek „Wyczerpywanie się baterii Switcha 2 w trybie uśpienia jest okropne” szybko stał się popularny. Jeden z użytkowników napisał: