Dwa miesiące po premierze Nintendo Switch 2 gracze wciąż mają dość tej jednej rzeczy

Jakub Piwoński
2025/09/01 19:30
Konsola jest z nami od czerwca tego roku.

Minęły prawie dwa miesiące od premiery Nintendo Switch 2, a mimo wielu zalet, takich jak ulepszone wersje gier Mario Kart World czy zbierające rewelacyjne noty Donkey Kong Bananza, użytkownicy coraz częściej zgłaszają problem natury prozaicznej. Mowa o żywotności baterii.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 – bateria wyczerpuje się w trybie uśpienia

Dla graczy nowej konsoli Nintendo problemem jest jest nie tyle sama żywotność baterii, co fakt, że wyczerpuje się ona podczas trybu uśpienia. Według graczy tryb szybko wyczerpuje energię, uniemożliwiając szybkie wznowienie gry. Na Reddicie w temacie poświęconym Nintendo Switch wątekWyczerpywanie się baterii Switcha 2 w trybie uśpienia jest okropne” szybko stał się popularny. Jeden z użytkowników napisał:

Mam ten sam problem. Automatyczne aktualizacje są wyłączone, zostawiam ją w trybie samolotowym, nie gram w żadne gry i po 3 dniach okazało się, że jest rozładowana.

Inny dodał:

Naładowałem ją w zeszłym tygodniu, ale potem z niej nie korzystałem. Wyjąłem ją z szuflady wczoraj wieczorem, żeby spakować się na jutrzejszy lot, i była całkowicie rozładowana. Absurd!.

Problem nie wydaje się być jednostkowy – wielu posiadaczy konsoli zgłasza podobne doświadczenia. Jeden z graczy podsumował frustrację:

To jest absolutnie niedopuszczalne. Żałuję, że kupiłem NS2 w dniu premiery. To jeden z dwóch głównych powodów, dla których żałuję zakupu, drugim powodem jest to, że niektóre gry nie obsługują tej rozdzielczości.

Choć całkowite wyłączenie konsoli mogłoby być tymczasowym rozwiązaniem, gracze krytykują zmuszenie ich do rezygnacji z wygodnego trybu uśpienia, oczekując od Nintendo aktualizacji, która poprawi czas pracy baterii. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o tym problemie. Przeczytajcie także nasze wrażenia z tekstów konsoli w warunkach polowych.

Źródło:https://www.thegamer.com/nintendo-nintendo-switch-2-nsw2-battery-concerns-fan-reaction/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


