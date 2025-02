Dungeons & Dragons od Netflixa. Platforma zdobyła kolejną głośną markę fantasy

Już od dłuższego czasu Hasbro Entertainment próbuje podbić świat filmów i seriali marką Dungeons & Dragons. W 2023 roku zadebiutował film Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, który choć spodobał się widzom, to produkcja zarobiła w kinach na całym świecie zaledwie 205,4 miliona dolarów. Nie pozwoliło to na stworzenie kontynuacji, ale firma nie zamierzała się zrażać do kolejnych ekranizacji swojego papierowego systemu RPG. Od dłuższego czasu trwały prace nad serialem, a teraz ujawniono, że prawa do produkcji zdobył Netflix. Platforma rozwija swój aktorski projekt osadzony w Zapomnianych Krainach wraz z Shawnem Levym, reżyserem Deadpool & Wolverine oraz Stranger Things. Showrunnerem i scenarzystą został Drew Crevello, który wcześniej pracował nad WeCrashed: upadek start-upu.

Dungeons & Dragons – Netflix pracuje nad serialem osadzonym w Zapomnianych krainach

Żadne szczegóły dotyczące serialu nie są znane. Wiadomo jedynie, że akcja zostanie osadzona w Zapomnianych Krainach, czyli centralnym punkcie świata Dungeons & Dragons, w którym rozgrywa się większość najbardziej rozpoznawalnych tytułów korzystających z marki, żeby tylko wymienić serię Baldur’s Gate. Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju, więc minie jeszcze sporo czasu, zanim niezatytułowany serial trafi na Netflixa.