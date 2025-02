Wiedźmin: Syreny z głębin z pierwszymi recenzjami. Jak wypadł nowy film Netflixa?

Wiedźmin: Syreny z głębin ma tylko 64% pozytywnych opinii z 11 recenzji. Średnia nota to 5,8/10. Dużo lepiej poradziła sobie historia o młodym Vesemirze, która może pochwalić się aż 100% pozytywnych opinii z 27 recenzji. Średnia nota Zmory Wilka to 7,1/10. Poniżej przeczytacie opinie z wybranych recenzji.

Z perspektywy zwykłego widza Wiedźmin: Syreny z głębin wypada całkiem dobrze, jednak jednocześnie przypomina, że Netflix nie ma najmniejszego pojęcia, co robi z tą franczyzą. – Ready Steady Cut

Wiedźmin: Syreny z głębin to samo w sobie solidne rozszerzenie netflixowej franczyzy fantasy, ze świetnymi występami głosowymi (w tym wyczekiwanym powrotem Douga Cockle’a), dobrze zaprojektowanymi scenami akcji i potworami oraz zgrabnie zintegrowaną historią. – Collider

Wiedźmin: Syreny z głębin błyszczy dzięki niezwykle stylowej animacji, doskonałym projektom potworów i ujmującej dynamice między Jaskrem a Geraltem. Jednak mimo świetnych występów głosowych Cockle’a i Bateya, ten film pozostawia mieszane uczucia. – We Have a Hulk

Powrót Douga Cockle’a jako Geralta z Rivii to castingowy sukces, który warto świętować. Szkoda tylko, że film, w którym występuje, jest tak schematyczny. – IGN Movies

Może fabuła Wiedźmin: Syreny z głębin jest nieco bardziej przewidywalna niż większość opowieści ze świata Wiedźmina... ale znajdziemy tu wystarczająco dużo tragicznych i wzruszających zwrotów akcji, by utrzymać zainteresowanie. – The Verge

Wiedźmin: Syreny z głębin to niedoskonały spin-off z kilkoma jasnymi punktami, który zapewnia wystarczającą dawkę rozrywki na luźny, niezobowiązujący seans. – ComicBook.com

Jeśli jest jedna rzecz, jaką mogę powiedzieć o Wiedźmin: Syreny z głębin, to to, że film łączy zarówno najlepsze, jak i najgorsze elementy z pierwszych dwóch sezonów serialu. – FandomWire

Historia opowiada o kolejnej przygodzie Geralta z Rivii, w której wraz z Jaskrem zostaje zatrudniony do zbadania serii tajemniczych ataków na mieszkańców nadmorskiej wioski. Wiedźmin zostaje wciągnięty w odwieczny konflikt między ludźmi a syrenami. Aby go rozwiązać potrzebuje pomocy starych przyjaciół i zupełnie nowych postaci, zanim dojdzie do wielkiej wojny.

Za animowany film odpowiada Studio Mir, twórcy Harley Quinn i Wyspy Czaszki. Scenariusz do Wiedźmina: Syren z głębin napisał Mike Ostrowski i Rae Benjamin, którzy pracowali również nad aktorskim serialem Wiedźmin. Reżyserem produkcji jest Kang Hei Chul, który zaangażowany był w poprzedni animowany film – Wiedźmin: Zmora Wilka. Producentami są Mike Ostrowski, Tomek Bagiński i Jarosław Sawko z Platige Image oraz Jason F Brown i Sean Daniel z Hivemind.