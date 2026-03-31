Duchowy następca Disco Elysium z datą premiery. ZERO PARADES nadchodzi

Co więcej, szykuje się do wydania kolejne produkcji. Produkcji, której termin premiery właśnie poznaliśmy.
ZERO PARADES: For Dead Spies już w maju
W opublikowanym materiale wideo ogłoszono, że ZERO PARADES: For Dead Spies trafi na rynek 21 maja 2026 roku. Czyli już za mniej niż dwa miesiące będziemy mieli okazję, by wcielić się w Hershel “CASCADE” Wilk – równie genialną, co wypaloną szpieginię. Nie zabraknie walki z demonami przeszłości, a także tajemnic, które wbrew woli zmuszą nas do podjęcia kolejnego zadania. Wszystko to utrzymane w stylistyce doskonale znanej tym, którzy mieli okazję ograć kilka lat temu Disco Elysium. Ponownie zatem większe znaczenie niż tempo akcji, będzie miał jej wydźwięk emocjonalny. Całość zaś ogrywać będziemy tak, jakbyśmy oglądali dobry serial.
