Duchowy następca Disco Elysium z datą premiery. ZERO PARADES nadchodzi

A przynajmniej tak było przy Disco Elysium. Warto jednak pamiętać, że w trakcie 7 lat, które minęły od premiery wspomnianego hitu, ZA/UM ogromnie się zmieniło. Przede wszystkim w studiu nie ma już kluczowych twórców DE, którymi byli Robert Kurvitz, Helen Hindpere i Aleksander Rostov. Wszyscy oni rozstali się ze swoim dotychczasowym pracodawcą w niemiłych okolicznościach. I to niemiłych na tyle, że w pewnym momencie doszło nawet do sądowej batalii. W międzyczasie pojawiły się kolejne zwolnienia, a także anulowanie projektu osadzonego w uniwersum Disco Elysium. Z tego też powodu wielu fanów Disco Elysium wprost mówi, że w ZERO PARADES: For Dead Spies nie zagra.

Obecni pracownicy ZA/UM podchodzą do tematu z pokorą. Zapewniają oni, że zamiast obnosić się z sukcesem Disco Elysium, zamierzają oni udowodnić, iż stać ich na to, by po raz kolejny stworzyć coś, co zapadnie graczom w pamięć. Opinie po demie, które pojawiło się na Steam Next Fest, były pozytywne, pytanie, czy przełoży się to na recenzje już po majowej premierze.