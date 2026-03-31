Duchowy następca Disco Elysium z datą premiery. ZERO PARADES nadchodzi

Maciej Petryszyn
2026/03/31 19:30
W pewnym momencie wydawało się, że pierwsza gra ZA/UM będzie jednocześnie grą ostatnią. Estońskie studio w mocno zmienionym kształcie jednak przetrwało.

Co więcej, szykuje się do wydania kolejne produkcji. Produkcji, której termin premiery właśnie poznaliśmy.

ZERO PARADES: For Dead Spies

ZERO PARADES: For Dead Spies już w maju

W opublikowanym materiale wideo ogłoszono, że ZERO PARADES: For Dead Spies trafi na rynek 21 maja 2026 roku. Czyli już za mniej niż dwa miesiące będziemy mieli okazję, by wcielić się w Hershel “CASCADE” Wilk – równie genialną, co wypaloną szpieginię. Nie zabraknie walki z demonami przeszłości, a także tajemnic, które wbrew woli zmuszą nas do podjęcia kolejnego zadania. Wszystko to utrzymane w stylistyce doskonale znanej tym, którzy mieli okazję ograć kilka lat temu Disco Elysium. Ponownie zatem większe znaczenie niż tempo akcji, będzie miał jej wydźwięk emocjonalny. Całość zaś ogrywać będziemy tak, jakbyśmy oglądali dobry serial.

A przynajmniej tak było przy Disco Elysium. Warto jednak pamiętać, że w trakcie 7 lat, które minęły od premiery wspomnianego hitu, ZA/UM ogromnie się zmieniło. Przede wszystkim w studiu nie ma już kluczowych twórców DE, którymi byli Robert Kurvitz, Helen Hindpere i Aleksander Rostov. Wszyscy oni rozstali się ze swoim dotychczasowym pracodawcą w niemiłych okolicznościach. I to niemiłych na tyle, że w pewnym momencie doszło nawet do sądowej batalii. W międzyczasie pojawiły się kolejne zwolnienia, a także anulowanie projektu osadzonego w uniwersum Disco Elysium. Z tego też powodu wielu fanów Disco Elysium wprost mówi, że w ZERO PARADES: For Dead Spies nie zagra.

Obecni pracownicy ZA/UM podchodzą do tematu z pokorą. Zapewniają oni, że zamiast obnosić się z sukcesem Disco Elysium, zamierzają oni udowodnić, iż stać ich na to, by po raz kolejny stworzyć coś, co zapadnie graczom w pamięć. Opinie po demie, które pojawiło się na Steam Next Fest, były pozytywne, pytanie, czy przełoży się to na recenzje już po majowej premierze.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

