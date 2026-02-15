Nowa gra twórców Disco Elysium jeszcze nie zadebiutowała, a już zbiera bęcki. Gracze wytykają kłamstwo

A miało być tak pięknie. Zwiastun Zero Pardes miał rozbudzić emocje – i rozbudził, tyle że głównie negatywne.

Twórcy nie tak wyobrażali sobie reakcje fanów. Zapowiedź nowej gry studia ZA/UM, Zero Parades: For Dead Spies, wywołała sporo emocji, ale tych negatywnych. Zwiastun i pokaz rozgrywki zyskały uwagę, ale niemal od pierwszych sekund trailera gracze nie kryli irytacji. Powód? Napis: „Przynieśliśmy Wam Disco Elysium”, który wielu odbiorców uznało za kłamliwe w świetle ostatnich lat kontrowersji w studiu. Kto stworzył Zero Parades? Przypomnijmy, że kontrowersje wokół Zero Parades wynikają z burzliwej historii samego ZA/UM. Po sukcesie Disco Elysium w studiu doszło do konfliktów między właścicielami a oryginalnymi twórcami, w wyniku których wielu kluczowych deweloperów opuściło firmę. Niektóre projekty zostały anulowane, a część autorów założyła własne studia, choć i tam nie obyło się bez napięć.

To właśnie te wydarzenia sprawiły, że w oczach części fanów Disco Elysium obecne ZA/UM straciło reputację kreatywnego zespołu, który stworzył przełomowe RPG. Wielu graczy odbiera więc stwierdzenie „Przynieśliśmy Wam Disco Elysium” w zwiastunie Zero Parades jako niefortunne i kłamliwe, biorąc pod uwagę fakt, że pierwotni twórcy gry już dawno odeszli. Nie wszyscy obwiniają jednak obecny zespół. Wśród deweloperów pracujących nad Zero Parades są także weterani Disco Elysium, choć część komentarzy pod materiałami pozostaje bezlitosna. Gracze krytykują również głos narratora i ton zwiastuna, ale nie brak też opinii, że sama rozgrywka wygląda obiecująco. „Przynieśliśmy Wam Disco Elysium” – czyżby? Mam nadzieję, że nikt nigdy nie zagra w wasze gry. „Przynieśliśmy Wam Disco Elysium” powinno zostać poprawione na „Ukradliśmy wam Disco Elysium”. Wiemy, co uczyniliście. Żal mi deweloperów nadal pracujących dla was, oczywiście należy im się praca, ale za nic nie dam ZA/UM moich pieniędzy. Zombie wstało z grobu, kontrolowane przez pasożyta, i, och, jak bardzo próbuje wyglądać jak to, czym niegdyś było. Ale, niestety, większość mózgu wypłynęła dawno temu.

Jak pisaliśmy wcześniej, demo Zero Parades pojawi się w ramach Steam Next Fest od 23 lutego do 2 marca. Pomimo kontrowersji i ostrego sceptycyzmu części fanów, studio będzie miało okazję pokazać, że ich szpiegowska gra może zaoferować coś więcej niż tylko wątpliwe marketingowe hasła. Na starcie jednak będzie im bardzo trudno odzyskać zaufanie graczy.

