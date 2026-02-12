Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontynuacja świetnie ocenionej gry akcji sprzed 5 lat otwiera State of Play. Gra zmierza na PS5 i PC

Radosław Krajewski
2026/02/12 23:12
0

Pierwsza nowość pokazu Sony.

State of Play otwiera się od mocnego uderzenia. Sony właśnie zapowiedziało premierę Kena: Scars of Kosmora, czyli kontynuacji doskonale przyjętej przygodowej gry akcji Kena: Bridge of Spirits od studia Ember Lab. Tytuł trafi jeszcze w tym roku na PlayStation 5 oraz PC.

Kena: Scars of Kosmora
Kena: Scars of Kosmora

Kena: Scars of Kosmora – zapowiedziano kontynuację przygodowej gry akcji z 2021 roku

Kena: Scars of Kosmora rozwija elementy akcji, przygody i walki ze swojej nagradzanej poprzedniczki, gdy gracz przemierza tętniącą życiem wyspę pełną ukrytych tajemnic, błąkających się duchów, epickich bossów oraz wyjątkowych kultur.

Kena, teraz już doświadczona Przewodniczka Duchów, wyrusza na tajemniczą wyspę Kosmora, poszukując lekarstwa na swoją dolegliwość oraz chcąc ponownie nawiązać więź z przyjacielem z przeszłości. Na miejscu staje naprzeciw potężnego zepsucia, które roztrzaskuje jej kostur. Aby przetrwać, Kena musi przyjąć zapomnianą i niebezpieczną formę Przewodnictwa Duchów z Kosmory, pozwalającą manipulować żywiołami. Podczas swojej podróży Kena odkrywa i rozwija więź z niezapomnianymi duchowymi towarzyszami, których moce wykorzysta do rozwiązywania zagadek oraz pokonywania wrogów przy użyciu nowych zdolności żywiołów – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

