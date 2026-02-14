Będziesz zabijał orki. Ale w goglach VR

Orcs Must Die! wkracza do wirtualnej rzeczywistości i pozwala stanąć do walki twarzą w twarz z hordami przeciwników.

Coraz więcej uznanych marek próbuje swoich sił w wirtualnej rzeczywistości. Dla jednych to naturalny krok w stronę większej immersji, dla innych – ryzykowny eksperyment. Wystarczy przypomnieć, jak dużym wyzwaniem było przeniesienie skradankowych założeń serii Thief do VR-owych doświadczeń inspirowanych klasyką gatunku. Teraz podobną drogą podąża kultowe tower defense. Orcs Must Die! By The Blade debiutuje na VR Orcs Must Die! By The Blade to pierwsza odsłona cyklu stworzona z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Produkcja zadebiutowała na Meta Quest 3 oraz 3S, oferując znaną formułę w zupełnie nowej perspektywie. Za projekt odpowiada studio Teravision Games, twórcy Captain Toonhead vs. The Punks from Outer Space.

Twórcy zachowali fundamenty serii – planowanie obrony i rozstawianie pułapek przed kolejnymi falami orków – ale tym razem gracz nie jest jedynie nadzorcą pola bitwy. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, a starcia toczą się bezpośrednio z naszym udziałem. W ruch idą miecze, topory i inne bronie, którymi fizycznie operujemy dzięki kontrolerom VR. System walki oparto na blokach, kontrach i ofensywnych kombinacjach, a swobodna lokomocja ma potęgować poczucie obecności na polu bitwy.

Kampania obejmuje 12 misji podzielonych na trzy rozdziały. W trakcie rozgrywki rozwijamy zarówno arsenał pułapek, jak i uzbrojenie, by skuteczniej odpierać coraz liczniejsze i silniejsze fale przeciwników. Oprócz trybu solo dostępna jest również kooperacja dla dwóch graczy. Premiera była pierwotnie planowana na 22 stycznia, ale gra została wydana 12 lutego. Wersję na Quest 2 opóźniono z powodu problemów z wydajnością. Edycja na starsze gogle pozostaje w produkcji i ma zadebiutować w późniejszym terminie.

