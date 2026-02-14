Będziesz zabijał orki. Ale w goglach VR

Orcs Must Die! By The Blade to pierwsza odsłona cyklu stworzona z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Produkcja zadebiutowała na Meta Quest 3 oraz 3S, oferując znaną formułę w zupełnie nowej perspektywie. Za projekt odpowiada studio Teravision Games, twórcy Captain Toonhead vs. The Punks from Outer Space.
Twórcy zachowali fundamenty serii – planowanie obrony i rozstawianie pułapek przed kolejnymi falami orków – ale tym razem gracz nie jest jedynie nadzorcą pola bitwy. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, a starcia toczą się bezpośrednio z naszym udziałem. W ruch idą miecze, topory i inne bronie, którymi fizycznie operujemy dzięki kontrolerom VR. System walki oparto na blokach, kontrach i ofensywnych kombinacjach, a swobodna lokomocja ma potęgować poczucie obecności na polu bitwy.
GramTV przedstawia:
Kampania obejmuje 12 misji podzielonych na trzy rozdziały. W trakcie rozgrywki rozwijamy zarówno arsenał pułapek, jak i uzbrojenie, by skuteczniej odpierać coraz liczniejsze i silniejsze fale przeciwników. Oprócz trybu solo dostępna jest również kooperacja dla dwóch graczy.
Premiera była pierwotnie planowana na 22 stycznia, ale gra została wydana 12 lutego. Wersję na Quest 2 opóźniono z powodu problemów z wydajnością. Edycja na starsze gogle pozostaje w produkcji i ma zadebiutować w późniejszym terminie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!