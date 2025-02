Drugi sezon The Last of Us zmieni największy problem gry? To będzie inna Abby

Już tej wiosny zadebiutuje długo oczekiwany drugi sezon The Last of Us. Niedawno wyciekła data premiery serialu, która sugeruje, że nowe odcinki zobaczymy na HBO i platformie Max jeszcze w kwietniu. Stacja oficjalnie nie potwierdziła tych doniesień, za to na łamach Entertainment Weekly pojawiły się nowe zdjęcia, które prezentują głównych bohaterów, w tym Joela, Ellie, ale także Young Mazino w roli Jesse’go. Wszystkie nowe ujęcia z drugiego sezonu ekranizacji gry Naughty Dog zobaczycie poniżej.

The Last of Us – serial naprawi kontrowersyjną decyzję twórców gry

Nie zabrakło także nowych wypowiedzi twórców, w tym Neila Druckmanna, który omówił casting do roli Abby. Wybrano Kaitlyn Dever, której aparycja nie przypomina postaci z gry. Jak możemy również zauważyć na niedawnym zwiastunie, serialowa Abby będzie znacząco różnić się pod względem wyglądu od pierwowzoru z The Last of Us: Part II. Twórca serialu potwierdził, że fizyczność nie będzie odgrywała tak ważnej roli w przypadku tej postaci w serialu, co z pewnością ucieszy niektórych graczy, którzy krytykowali ten aspekt gry.