Wyciekła dokładna data premiery drugiego sezonu The Last of Us. Serial zadebiutuje tydzień po finale innego hitu HBO

Stacja nadal nie podała konkretnej daty debiutu nowych odcinków The Last of Us. Ta jednak wyciekła do sieci.

Podczas CES 2025 w Las Vegas Sony zaprezentowało kilka nowości ze swojej oferty. Nie zabrakło drugiego sezonu The Last of Us, który otrzymał nowy zwiastun, zdradzający termin premiery. HBO nie było jeszcze gotowe podać dokładniejszej daty debiutu i dowiedzieliśmy się jedynie, że serial powróci w kwietniu bieżącego roku. Na szczęście premiery możemy oczekiwać jeszcze w pierwszej połowie wspomnianego miesiąca, a przynajmniej tak wynika z najnowszego wycieku.

The Last of Us – wyciekła data premiery drugiego sezonu

The Last of Us News to konto w serwisie X specjalizujące się w doniesieniach dotyczących serii od Naughty Dog. W przeszłości podawali wiele informacji, które ostatecznie się sprawdziły. Teraz przedstawili dokładną datę premiery drugiego sezonu serialu The Last of Us, który ma rozpocząć się 13 kwietnia 2025 roku. Na HBO i platformie Max zadebiutuje więc tydzień po finale trzeciego sezonu Białego Lotosu. Warto dodać, że nowa seria The Last of Us będzie liczyć tylko siedem odcinków.

