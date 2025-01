Nowy zwiastun drugiego sezonu The Last of Us od HBO. Poznaliśmy termin premiery

We wrześniu mieliśmy okazję rzucić okiem na pierwszy zwiastun drugiego sezonu The Last of Us. Materiał przedstawił między innymi Dinę czy Abby, które ukażą się w kolejnych odcinkach serialu HBO. Teraz do sieci trafił kolejny trailer, a dodatkowo poznaliśmy termin premiery drugiego sezonu.

Drugi sezonu serialu The Last of Us – nowy zwiastun i termin premiery

Na oficjalnym kanale platformy streamingowej Max ukazał się nowy materiał. Kolejny zwiastun drugiego sezonu The Last of Us przedstawia kilka scen znanych z kontynuacji hitu Naughty Dog. Ponadto dowiedzieliśmy się, że nowe odcinki serialu zobaczymy w kwietniu 2025 roku.