Co kryje się w finale Obcy: Ziemia? W jakim kierunku może pójść sezon 2?

Jesteście już po seansie ostatniego odcinka tego przebojowego serialu science fiction? Uwaga, tekst zawiera spoilery.

Serial Obcy: Ziemia właśnie zakończył swój pierwszy sezon, a fani na całym świecie pewnie zadają sobie jedno pytanie – co dalej? Serwis Comicbook.com przyjrzał się finałowi i podpowiada, jakie możliwości stoją przed twórcami oraz w jaki sposób Noah Hawley przygotował grunt pod ewentualną kontynuację. Obcy: Ziemia – koniec pierwszego sezonu. Jest potencjał na drugi? Finał ósmego odcinka, zatytułowanego The Real Monsters, przyniósł rozwiązania wielu wątków, ale też pozostawił sporo pytań bez odpowiedzi. Hybrydy z Wendy (Sydney Chandler) na czele, przejęły kontrolę nad kompleksem Neverland, więżąc swoich dawnych oprawców i korzystając z pomocy własnego ksenomorfa. Jednak w chaosie uwolniły się też inne niebezpieczne istoty, w tym złowroga istota Oko, która teraz kryje się w ciele Arthura Sylvii i może okazać się największym zagrożeniem w przyszłości.

Hawley celowo zostawił otwarte drzwi dla sezonu 2, budując napięcie wokół tego, czy hybrydy odnajdą swoje miejsce w świecie ludzi, czy też będą musiały zwrócić się ku kosmosowi. Kluczowym pytaniem pozostaje też, jak Weyland-Yutani i inne megakorporacje odpowiedzą na bunt swoich „własności” i czy uda im się odzyskać kontrolę. Wątek dojrzewania Lost Boys został tu zestawiony z pytaniami o władzę, wolność i tożsamość – czyli tematami mocno osadzonymi w duchu całej sagi.

Choć oficjalnej decyzji o przedłużeniu na razie nie ma, Hawley pokazał, że Obcy: Ziemia może stać się kolejnym intrygującym filarem franczyzy. Jeśli sezon drugi dostanie zielone światło, fanów najpewniej czeka kolejna mroczna, a jednocześnie ambitna kontynuacja, która może przesunąć akcent serii z horroru w stronę pytań o przyszłość ludzkości i technologii. Pamiętajmy, że akcja serialu rozgrywa się przed pierwszym filme, czyli 8. pasażerem Nostromo. I nie ma wielu lat do zagospodarowania. Warto dodać, że wcześniej zwróciliśmy uwagę na rewelacje z odcinka 7, w którym Obcy przestaje być nieuchwytnym potworem, a zostaje pokazany jako podopieczny maszyny. Ten wątek – wywracający do góry nogami klasyczne spojrzenie na ksenomorfa – znalazł rozwinięcie w finale i wszystko wskazuje na to, że będzie kontynuowany również w ewentualnym sezonie drugim. Przeczytaj recenzję serialu Obcy: Ziemia

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





