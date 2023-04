Dreams nie będzie dłużej rozwijane. Media Molecule zapowiada koniec wsparcia

Na oficjalnej stronie Dreams pojawiła się wiadomość, w której poinformowano, że 1 września 2023 roku Media Molecule zamierza zakończyć rozwój wspomnianej produkcji. Oznacza to, że po podanej przez deweloperów dacie gra nie będzie otrzymywać nowych aktualizacji oraz zawartości. W najbliższych miesiącach zespół zamierza natomiast wprowadzić „gorąco wyczekiwany Tren, znaczące ulepszenia animacji oraz ostatnie zmiany w trybie tworzenia”.

Od premiery Dreams minęły ponad trzy lata. W tym czasie gracze niejednokrotnie pokazywali ogromny potencjał i możliwości, które oferuje produkcja studia Media Molecule. Niestety okazuje się, że już niedługo twórcy porzucą swoje dzieło, by móc w pełni skupić się na nowym i „ekscytującym” projekcie. Dlatego też deweloperzy z brytyjskiego zespołu zapowiedzieli koniec wsparcia dla wspomnianego tytułu.

Twórcy zapowiedzieli również migrację serwerów Dreams ze względu na „bezpieczeństwo oraz stabilność” gry. Zmiany wejdą w życie pod koniec maja, a cała operacja – jak podkreślają deweloperzy – jest na tyle złożona, że część funkcji nie będzie kompatybilna z nadchodzącymi modyfikacjami. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na oficjalnej stronie produkcji Media Molecule.



Na koniec przypomnijmy, że Dreams zadebiutowało na rynku w lutym 2020 roku na PlayStation 4. Produkcję studia Media Molecule można uruchomić również na konsoli PlayStation 5 za sprawą wstecznej kompatybilności. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Nieskończone pokłady kreatywności – recenzja Dreams na PlayStation 4.