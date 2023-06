Dramat pierwszego gracza z 100 lvl w Diablo 4. Postać zabita przez błąd serwera

Premiera Diablo IV już za nami, a Blizzard w specjalnym wideo podziękował fanom za wsparcie. Gracze wciąż mogą rywalizować o nagrodę w postaci pojawienia się ich pseudonimu na figurze Lilith, znajdując się w gronie tysiąca szczęśliwców, którzy zdobędą setny poziom postaci w trybie hardcore. Jeszcze przed oficjalnym debiutem gry na rynku pierwsi gracze zdobyli maksymalny poziom, w tym Rob2628, który dokonał tego w normalnym trybie. Zaledwie kilka godzin później w trybie hardcore uczynił to streamer o nicku cArn_. Dzisiejszej nocy Blizzard pogratulował graczowi osiągnięcia, potwierdzając, że to właśnie on jako pierwszy dokonał tego wyczynu.

Streamer stracił swoją postać z setnym poziomem na hardcorze przez błąd serwera

Niestety radość cArna nie trwała długo. Streamer kontynuował rozgrywkę swoją legendarną już postacią, ale w pewnym momencie doszło do zacięcia się serwera. Gracz zauważył, że przeciwnicy przestali go atakować, za to stoją lub biegają w miejscu. Po chwili cArna wyrzuciło z gry.