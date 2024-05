The Elder Scrolls: Skyblivion na nowym gameplayu. Fanowski remaster Obliviona wygląda coraz lepiej

Na The Elder Scrolls 6 jeszcze sobie trochę poczekamy, ale fani uniwersum wcześniej powinni otrzymać dwa ambitne mody, które obecnie powstają do poprzedniej części serii. Mowa o Skywind, czyli remake’u Morrowinda, a także Skyblivion, który z kolei będzie remasterem Obliviona. Oba projekty powstają od siebie niezależnie, a niedawno twórcy drugiego z nich opublikowali długi, trwający czternaście minut gameplay ze swojej produkcji.

Skyblivion nadal znajduje się w aktywnej produkcji i twórcy szukają nowych osób, które pomogą im dokończyć moda. Produkcja ma zadebiutować w 2025 roku.

Przypomnijmy, że Skyblivion to fanowski remaster czwartej odsłony serii The Elder Scrolls, który powstaje na silniku Skyrima. Projekt grupy TESRenewal jest szalenie ambitny, dlatego fani serii od wielu lat kibicują wysiłkom modderów. Co ciekawe, projekt pozwoli na modułowe instalowanie poszczególnych usprawnień. Tym samym gracze będą mogli sami zdecydować, które modyfikacje zainstalują do gry. Skyblivion będzie kompatybilny ze Skyrim Legacy Edition oraz Skyrim Special Edition.