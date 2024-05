Przytulny symulator rolnictwa w stylu Ghibli. Zapowiedź Starsand Island

Entuzjaści symulatorów mogą mieć ostatnio powody do zadowolenia. Niedawno na rynek trafiło między innymi Rusty’s Retirement pozwalające grać podczas pracy, a produkcje takie jak symulator życia Hobbita Tales of the Shire czy Drug Dealer Simulator otrzymały datę premiery. Tymczasem na horyzoncie pojawiła się kolejna propozycja dla miłośników gatunku – Starsand Island.