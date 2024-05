Nowa lokacja w Fallout 76 na fragmentach z rozgrywki. Skyline Valley zapewni sporo atrakcji

Gry z serii Fallout cieszą się ogromną popularnością po sukcesie serialu Amazona. W drugiej połowie kwietnia pierwsi gracze mogli testować nadchodzące do Fallout 76 nowości, natomiast teraz deweloperzy postanowili zdradzić nieco więcej szczegółów na temat aktualizacji wprowadzającej Skyline Valley. Materiał prezentuje rozszerzoną mapę, a także nowych przeciwników i efekty pogodowe.

Fallout 76 – Skyline Valley na nowym materiale

Do sieci trafił właśnie nowy materiał prezentujący nadciągające do Fallout 76 atrakcje. Opublikowane wideo przedstawia między innymi potężne burze z błyskawicami wiszące nad Skyline Valley, a także znane z prawdziwego świata miejsca, takie jak Mary’s Rock Tunnel czy Skyline Drive w regionie Shenandoah. Na graczy czeka sporo nowości do odkrycia, bowiem pojawi się również tajemnicza Krypta 63.