Dragonkin: The Banished opuszcza wczesny dostęp. Nowy zwiastun zdradza datę premiery

Wiemy, kiedy RPG akcji od twórców Warhammer: Chaosbane zadebiutuje w pełnej wersji na PC i konsolach.
Od premiery Dragonkin: The Banished w Early Access minęło nieco ponad 11 miesięcy. Okazuje się jednak, że izometryczne RPG akcji od twórców Warhammer: Chaosbane jest już prawie gotowe na opuszczenie wczesnego dostępu. Deweloperzy ze studia EKO Software ujawnili bowiem, kiedy w ręce graczy trafi pełna wersja Dragonkin: The Banished.
Premiera pełnej wersji Dragonkin: The Banished już w marcu
Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera pełnej wersji Dragonkin: The Banished odbędzie się 16 marca 2026 roku. Wspomniana data dotyczy jednak wyłącznie wydania na komputery osobiste. Na szczęście na wersje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S nie będzie trzeba czekać zbyt długo, ponieważ ukaże się ona tylko 3 dni później, a więc 19 marca 2026 roku.
Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i opinie, jakie otrzymaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, dzięki czemu mogliśmy wspólnie z Wami ulepszyć grę. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasi oddani gracze będą mieli wiele powodów, aby ponownie zagrać w Dragonkin: The Banished, a nowi gracze będą zachęceni do dołączenia do polowania wraz z przyjaciółmi – czytamy w komunikacie opublikowanym przez twórców.
Na koniec przypomnijmy, że w Dragonkin: The Banished we wczesnym dostępie można było zagrać jedynie na komputerach osobistych. We wspomnianej produkcji gracze wcielają się w „jedną z klas legendarnych bohaterów” i ruszają walczyć z „przerażającymi stworami”, a każda potyczka przybliża ich do celu, którym jest „odnalezienie i zgładzenie Smoczych Władców”. Warto również dodać, że produkcja EKO Software może pochwalić się polską wersją językową (napisy).
