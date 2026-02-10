Dragonkin: The Banished opuszcza wczesny dostęp. Nowy zwiastun zdradza datę premiery

Od premiery Dragonkin: The Banished w Early Access minęło nieco ponad 11 miesięcy. Okazuje się jednak, że izometryczne RPG akcji od twórców Warhammer: Chaosbane jest już prawie gotowe na opuszczenie wczesnego dostępu. Deweloperzy ze studia EKO Software ujawnili bowiem, kiedy w ręce graczy trafi pełna wersja Dragonkin: The Banished.

Premiera pełnej wersji Dragonkin: The Banished już w marcu

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera pełnej wersji Dragonkin: The Banished odbędzie się 16 marca 2026 roku. Wspomniana data dotyczy jednak wyłącznie wydania na komputery osobiste. Na szczęście na wersje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S nie będzie trzeba czekać zbyt długo, ponieważ ukaże się ona tylko 3 dni później, a więc 19 marca 2026 roku.