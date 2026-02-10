Zaloguj się lub Zarejestruj

Dragonkin: The Banished opuszcza wczesny dostęp. Nowy zwiastun zdradza datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2026/02/10 19:15
Wiemy, kiedy RPG akcji od twórców Warhammer: Chaosbane zadebiutuje w pełnej wersji na PC i konsolach.

Od premiery Dragonkin: The Banished w Early Access minęło nieco ponad 11 miesięcy. Okazuje się jednak, że izometryczne RPG akcji od twórców Warhammer: Chaosbane jest już prawie gotowe na opuszczenie wczesnego dostępu. Deweloperzy ze studia EKO Software ujawnili bowiem, kiedy w ręce graczy trafi pełna wersja Dragonkin: The Banished.

Premiera pełnej wersji Dragonkin: The Banished już w marcu

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera pełnej wersji Dragonkin: The Banished odbędzie się 16 marca 2026 roku. Wspomniana data dotyczy jednak wyłącznie wydania na komputery osobiste. Na szczęście na wersje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S nie będzie trzeba czekać zbyt długo, ponieważ ukaże się ona tylko 3 dni później, a więc 19 marca 2026 roku.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i opinie, jakie otrzymaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, dzięki czemu mogliśmy wspólnie z Wami ulepszyć grę. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasi oddani gracze będą mieli wiele powodów, aby ponownie zagrać w Dragonkin: The Banished, a nowi gracze będą zachęceni do dołączenia do polowania wraz z przyjaciółmi – czytamy w komunikacie opublikowanym przez twórców.

Na koniec przypomnijmy, że w Dragonkin: The Banished we wczesnym dostępie można było zagrać jedynie na komputerach osobistych. We wspomnianej produkcji gracze wcielają się w „jedną z klas legendarnych bohaterów” i ruszają walczyć z „przerażającymi stworami”, a każda potyczka przybliża ich do celu, którym jest „odnalezienie i zgładzenie Smoczych Władców”. Warto również dodać, że produkcja EKO Software może pochwalić się polską wersją językową (napisy).

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/02/dragonkin-the-banished-launches-march-19

News
data premiery
zwiastun
action-RPG
fantasy
Eko Software
Nacon
widok izometryczny
wersja 1.0
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

