Dragonkin: The Banished wylądowało we wczesnym dostępie. Kto chce smoka towarzysza?

Podczas prezentacji Nacon Connect 2025 dowiedzieliśmy się, że Dragonkin: The Banished trafił właśnie do wczesnego dostępu na Steam.

Dragonkin: The Banished to dynamiczna gra akcji RPG, która pozwala wcielić się w postać będącą mieszanką człowieka i smoka. Zadaniem gracza jest rozprawianie się ze sporą ilością wrogów. W nagrodę, będzie można pozyskać unikalne łupy i rozwijać różne umiejętności, by wzmocnić bohatera.

Dragonkin: The Banished ląduje we wczesnym dostępie na Steam

Podczas prezentacji zaprezentowano system skilli, który pozwoli graczowi stworzyć własne drzewko zdolności, za pomocą odpowiedniego rozmieszczania zdobytych fragmentów. Podobno jest to jeden z kluczowych elementów rozgrywki. Do dyspozycji gracza, twórcy oddali także smoczego towarzysza, który naturalnie będzie wspierał bohatera w wojaczce. Tytuł oferuje widok z rzutu izometrycznego, będącego typowym widokiem dla gier hack’n slash.