Romeo is a Dead Man na premierowym zwiastunie. Gotowi na „ultrabrutalną” przygodę?

Mikołaj Ciesielski
2026/02/09 16:50
Nowa gra akcji Grasshopper Manufacture zadebiutuje już w tym tygodniu.

Już na początku grudnia poznaliśmy datę premiery Rome is a Dead Man. Zgodnie z zapowiedziami dynamiczna i brutalna gra akcji od Grasshopper Manufacture zadebiutuje na rynku w tym tygodniu. Nic więc dziwnego, że twórcy postanowili przypomnieć graczom o wspomnianym wydarzeniu i opublikowali premierowy zwiastun swojej nowej produkcji.

Romeo is a Dead Man
Romeo is a Dead Man

Twórcy Romeo is a Dead Man opublikowali premierowy zwiastun gry

Premierowy zwiastun Romeo is a Dead Man przygotowuje graczy na „ultrabrutalną” przygodę w klimatach science fiction. Trzeba przyznać, że opublikowany przez studio Grasshopper Manufacture materiał jest dość specyficzny, ale znalazło się w nim miejsce na fragmenty rozgrywki prezentujące wspomnianą produkcję. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Romeo, stojąc na granicy życia i śmierci, zostaje przywrócony do życia dzięki nowemu rodzajowi supertechnologii. Następnie zostaje zwerbowany jako agent specjalny Policji Czasoprzestrzennej FBI i przemierza kosmos w poszukiwaniu przestępców, którzy wykorzystali chaos, by spróbować przywrócić sprawiedliwość we wszechświecie. Jednocześnie Romeo poszukuje wskazówek dotyczących zaginionej dziewczyny, Juliet, i szybko odkrywa, że jej zniknięcie oraz zniszczenie przestrzeni mogą być ze sobą znacznie ściślej powiązane, niż początkowo sądził – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Romeo is a Dead Man zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 11 lutego 2026 roku. Niestety nadchodząca produkcja studia Grasshopper Manufacture nie będzie dostępna w polskiej wersji językowej.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/02/romeo-is-a-dead-man-launch-trailer

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

