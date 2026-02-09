Romeo is a Dead Man na premierowym zwiastunie. Gotowi na „ultrabrutalną” przygodę?

Już na początku grudnia poznaliśmy datę premiery Rome is a Dead Man. Zgodnie z zapowiedziami dynamiczna i brutalna gra akcji od Grasshopper Manufacture zadebiutuje na rynku w tym tygodniu. Nic więc dziwnego, że twórcy postanowili przypomnieć graczom o wspomnianym wydarzeniu i opublikowali premierowy zwiastun swojej nowej produkcji.

Twórcy Romeo is a Dead Man opublikowali premierowy zwiastun gry

Premierowy zwiastun Romeo is a Dead Man przygotowuje graczy na „ultrabrutalną” przygodę w klimatach science fiction. Trzeba przyznać, że opublikowany przez studio Grasshopper Manufacture materiał jest dość specyficzny, ale znalazło się w nim miejsce na fragmenty rozgrywki prezentujące wspomnianą produkcję. Całość znajdziecie na dole wiadomości.