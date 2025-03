Dragonkin: The Banished - mam mieszane uczucia, ale nie mogłem przestać grać

Ten czas, doświadczona przecież ekipa (pierwsza gra Eko Software zadebiutowała w 2000 roku), musi spożytkować nie tyle na usuwanie jakichkolwiek błędów, bo już we wczesnym dostępie Dragonkin: The Banished sprawia wrażenie ukończonego tytułu , ale na zmodyfikowanie pewnych aspektów rozgrywki, dzięki którym całość najzwyczajniej w świecie będzie przyjemniejsza w odbiorze. Póki co mamy tutaj kilka istotnie nietrafionych pomysłów, ale to, co najważniejsze, czyli walka w nadchodzącym hack’n’slashu w rzucie izometrycznym, wypada co najmniej dobrze. Stąd też taki, a nie inny tytuł niniejszego artykułu.

Z drugiej jednak strony, nawet jeśli Dragonkin: The Banished okaże się opus magnum Eko Software (czego bardzo im życzę, ale bądźmy realistami), to i tak nie będzie w stanie konkurować czy to z Diablo 4, czy też Path of Exile 2. Widoczny na każdym kroku skromny budżet produkcji, a także - w chwili pisania tego tekstu - mieszane opinie na Steamie raczej nie zachęcają do tego, by sprawdzić w akcji nowy tytuł ekipy odpowiedzialnej za Warhammer Chaosbane, który hitem nie był, ale średnia ocen na Metacritic na poziomie 69-76 procent (w zależności od platformy docelowej), to nie powód do wstydu.

O co tu chodzi?

Tradycyjnie w przypadku pierwszych wrażeń z rozgrywki nie skupiam się mocno na fabule, oceniając głównie rozgrywkę. Niemniej traktująca o walce ze smokami celem ratowania świata opowieść zaproponowana w Dragonkin: The Banished może okazać się czymś więcej, niż kolejnym sztampowym scenariuszem. Już od początku, za sprawą rozbudowanego intro i niekrótkich wcale dialogów, widać że autorzy przywiązują sporą wagę do tego elementu. Oczywiście nie należy spodziewać się tak rozbudowanej historii, jak w klasycznych RPG-ach, niemniej może okazać się, że wcale nie będzie ona jedynie pretekstem do tego, by na potęgę siekać kolejne potwory. Zobaczymy.

Dragonkin: The Banished

Pierwsze wrażenie najważniejsze, ale…

Uruchamiając Dragonkin: The Banished po raz pierwszy, moim oczom rzuciła się - delikatnie mówiąc - nienajlepsza grafika. Fakt, oprawa wizualna nie jest mocnym punktem tytułu, ale po kilku godzinach rozgrywki, kiedy dotarłem do kilku różnorodnych lokacji (miasta, lasu czy też na bagna), okazało się że całość ma swój niepowtarzalny klimat. Szkoda tylko, że przechadzając się po ulicach metropolii trafiałem albo na puste przestrzenie, albo też na miejsca wypełnione przechadzającymi się koło siebie klonami. I wcale nie było ich jakoś bardzo dużo - to jeden z elementów, który z pewnością trzeba poprawić w kolejnych aktualizacjach. Lokacje to na razie makiety, a nie tętniące życiem miejsca. O ile w przypadku lasu, wiadomo, może być pusto, tak w mieście wygląda to co najmniej dziwnie.

Muszę przyznać, że Dragonkin: The Banished ma naprawdę ciekawie zrealizowany prolog. Rozpoczynając swoją przygodę z tą grą wcielamy się kolejno w cztery zgoła odmienne, mocno rozwinięte postacie (co ma także uzasadnienie w opowieści), dzięki czemu możemy sprawdzić je w akcji, tym samym ułatwiając sobie podjęcie decyzji o wyborze klasy już w kreatorze dostępnym zaraz po całkiem rozbudowanym wstępie. Na ten moment dostępnych jest trzech śmiałków do wyboru, czwarty zostanie dodany później w jednym z update’ów. Tak czy inaczej - brawo za pomysł, to może się podobać. Zwłaszcza, że w Dragonkin: The Banished kierujemy naprawdę różnorodnymi bohaterami, więc bez problemu dostosujemy styl walki do własnych preferencji, stawiając na walkę wręcz, atakowanie z dystansu lub też łącząc oba rozwiązania, dodając do tego jeszcze zdolności pozwalające na eliminowanie wrogów za pomocą czarów.

Dragonkin: The Banished