The Expanse doczeka się duchowego następcy. Twórcy zapowiadają ambitne science fiction

Twórcy hitowego science fiction Amazona pracują nad nową ekranizacją, która ponownie zabierze widzów w kosmos.

Po zakończeniu The Expanse wielu fanów zastanawiało się, czy Prime Video ponownie sięgnie po twórczość Daniela Abrahama i Ty’a Francka, piszących wspólnie pod pseudonimem James S. A. Corey. Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie. Platforma pracuje nad ekranizacją nowej trylogii autorów zatytułowanej The Captive's War, która już teraz określana jest mianem następcy jednego z najlepszych seriali science fiction. The Captive's War – twórcy ujawniają nowe szczegóły nadchodzącej ekranizacji powieści science fiction Historia samego The Expanse jest wyjątkowa. Po trzech sezonach produkcja została anulowana przez Syfy w 2018 roku. Wówczas fani zorganizowali głośną kampanię ratunkową, której symbolem był samolot z banerem lecącym nad siedzibą Amazon Studios w Santa Monica. Akcja zakończyła się sukcesem, a Prime Video zamówiło kolejne trzy sezony, doprowadzając historię do finału.

Serial oparty na dziewięciotomowej sadze zdobył 95% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, trzy nagrody Hugo Award for Best Dramatic Presentation oraz uznanie George R. R. Martin, który stwierdził, że żaden inny serial nie może się z nim równać. Za nową adaptację odpowiada Naren Shankar, czyli showrunner odpowiedzialny za ostatnie sezony The Expanse. Nad projektem pracuje również reżyser Breck Eisner. Obaj tworzą serial za pośrednictwem swojej firmy produkcyjnej Expanding Universe. Abraham i Franck pełnią natomiast rolę scenarzystów. To naprawdę zirytowało i zdezorientowało naszego showrunnera, ponieważ napisaliśmy materiał, który jest piekielnie trudny do przeniesienia na ekran. The Captive's War zawiera wiele elementów wymagających ogromnej pracy przed zamianą w scenariusz. Jest tu dużo wewnętrznych przeżyć bohaterów oraz mnóstwo niezwykłych, spektakularnych obcych. To wszystko stanowi ogromne wyzwanie. I właśnie w to całkowicie poszliśmy. Wcale nie ułatwiliśmy zadania – przyznali twórcy książki. Nowa seria koncentruje się na losach Dafyda Alkhora, ludzkiego asystenta badawczego na planecie Anjiin. Jego cywilizacja zostaje podbita przez imperium obcych zwane Carryx. Dafyd oraz inni ocaleni trafiają na świat rządzony przez najeźdźców, gdzie muszą udowodnić wartość swojego gatunku w brutalnej rywalizacji z innymi zniewolonymi rasami. Stawką jest całkowite wyginięcie.

Daniel Abraham przyznał, że inspiracją dla cyklu była biblijna Księga Daniela. Motywem przewodnim jest przetrwanie w totalitarnym imperium bez utraty własnej tożsamości. Taka konstrukcja historii oznacza jednak liczne trudności adaptacyjne, ponieważ duża część kluczowych wydarzeń rozgrywa się w myślach bohaterów i opiera się na moralnych oraz filozoficznych rozważaniach. Dodatkowym wyzwaniem jest ogromna liczba szczegółowo opisanych obcych ras. Imperium Carryx podporządkowało sobie dziesiątki cywilizacji, z których każda pełni określoną funkcję w hierarchii. Oddanie tak rozbudowanego świata na ekranie może znacząco zwiększyć koszty produkcji. Prawda jest taka, że adaptacja to milion małych klocków ustawianych jeden na drugim. Na ten moment mam wrażenie, że ułożyliśmy dopiero trzeci. Przed nami są jeszcze tysiące kolejnych, zanim ktokolwiek powie, że możemy porozmawiać o efektach specjalnych. Obecnie zastanawiamy się nad tak podstawowymi sprawami, jak to, czy napiszemy scenariusz. Franck dodał również, że prace nad ekranizacją rozpoczęły się dopiero po ukończeniu pierwszej książki, dlatego powieść nie była tworzona równolegle ze scenariuszem. Oznacza to, że serial znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji i na razie nie ma żadnych informacji dotyczących daty premiery.

