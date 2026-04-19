Nowy zwiastun Dragon Ball Super: Beerus. Powstaje także saga z Friezą!

Pokazano zwiastun remake’u anime Beerus oraz pokazano zajawkę Dragon Ball Super: Resurrection F z Friezą, w nowym wydaniu.

Fani serii Dragon Ball z wypiekami na twarzy śledzili dzisiejszą transmisję internetową z wydarzenia Dragon Ball Games Battle Hour 2026, licząc przede wszystkim na informacje dotyczące przyszłości marki w świecie anime i gier wideo. Podczas specjalnie przygotowanego panelu swoje miejsce otrzymało anime Dragon Ball Super: Beerus, dzięki któremu mogliśmy poznać kilka interesujących informacji. Nowy zwiastun Dragon Ball Super: Beerus Choć wielu widzów oczekiwało konkretów na temat kolejnego dużego projektu anime, czyli adaptacji sagi Galactic Patrol z mangi autorstwa śp. Akiry Toriyamy – twórcy w tym temacie nie ujawnili zbyt wiele. Wiadomo jedynie, że historia ta ma rozgrywać się po wydarzeniach znanych z zakończenia anime Dragon Ball Super. Organizatorzy ograniczyli się jedynie do krótkiego komunikatu:

Prosimy o cierpliwość i wypatrywanie kolejnych ogłoszeń. Zamiast tego główną część prezentacji poświęcono odświeżonej wersji pierwszego wątku Dragon Ball Super, a mianowicie na starciu Goku z Beerusem, Bogiem Zniszczenia. Nadchodzący remake ma znacząco poprawić jakość względem pierwowzoru. Pierwsze odcinki Super były często krytykowane za nierówną animację i mimo ciekawej fabuły wizualnie serial nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Nowy zwiastun pokazuje, że ulepszona wersja sagi Beerusa prezentuje się znacznie lepiej pod względem animacji, oprawy wizualnej i dynamiki scen. Dla wielu fanów to dobra wiadomość, ponieważ Beerus od dawna uznawany jest za jedną z najciekawszych postaci całej serii. Największe poruszenie wywołały jednak ostatnie sekundy zwiastuna. To właśnie tam pojawiła się scena wyraźnie nawiązująca do Friezy. Wygląda na to, że jest to bardzo jasny sygnał, że po remake’u sagi Beerusa twórcy odświeżą również Resurrection of F, czyli drugi arc Dragon Ball Super. Nie byłby to przypadkowy wybór. Zarówno Battle of Gods, jak i Resurrection of F pierwotnie powstały jako filmy kinowe, które później zostały przerobione na odcinki serialu anime. To właśnie te dwa pierwsze wątki odpowiadają za wiele najbardziej krytykowanych momentów animacyjnych w początkowej fazie Dragon Ball Super.

Twórcy zapowiadają, że nowa wersja sagi Beerusa przyniesie nie tylko poprawioną oprawę graficzną, ale także lepsze tempo narracji oraz bardziej dopracowaną historię. Jeśli podobne podejście zostanie zastosowane przy sadze Friezy, wielu fanów uzna to za jedną z najlepszych decyzji dotyczących marki od lat. Nadal nie poznaliśmy dokładnej daty premiery anime. Otrzymaliśmy za to ponownie krótkie “fall 2026”, także spodziewajmy się tej produkcji jesienią tego roku. Zobaczcie sami jak prezentuje się najnowszy zwiastun Dragon Ball Super: Beerus: