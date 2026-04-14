Dragon Ball Super wraca, ale czy ktoś tego chciał? Nowe anime budzi więcej wątpliwości niż entuzjazmu

Widzowie chcą remake’u, ale niekoniecznie takiego.

Fani Dragon Balla od lat czekają na powrót pełnoprawnej kontynuacji anime DB Super, która zakończyła się w 2018 roku. Już teraz wiemy, że seria będzie kontynuowana w Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, ale powstaje również Dragon Ball Super: Beerus, czyli odświeżana wersja doskonale znanego rozdziału z anime i mangi o przygodach Goku. Wielu widzów krytykuje jednak decyzję Toei, twierdząc, że studio niepotrzebnie marnuje swój czas na powrót do opowiedzianej już historii. Dragon Ball Super: Beerus – fani nie są przekonani do rebootu pierwszego rozdziału anime Decyzja o powrocie do pierwszego rozdziału Dragon Ball Super zaskoczyła społeczność. Historia Boga Zniszczenia była już wcześniej przedstawiona zarówno w filmie kinowym, jak i w serialu. Co więcej, telewizyjna adaptacja sprzed lat spotkała się z krytyką ze względu na problemy produkcyjne, nierówne tempo oraz jakość animacji, która w wielu momentach pozostawiała sporo do życzenia.

Nowy projekt nie jest jednak pełnoprawnym remakiem, a czymś bliżej remastera. Z dotychczasowych materiałów wynika, że Dragon Ball Super: Beerus będzie raczej odświeżoną wersją znanej historii, z poprawioną kolorystyką i detalami wizualnymi. Dla części odbiorców to krok w dobrą stronę, zwłaszcza jeśli uda się naprawić najbardziej krytykowane elementy pierwowzoru. Tymczasem materiału na nowe odcinki nie brakuje. Manga Dragon Ball Super od dawna rozwija fabułę poza wydarzeniami znanymi z anime, oferując kolejne wątki i nowych przeciwników. Jednym z nich jest historia Galaktycznego Patrolu, która również została zapowiedziana jako przyszła adaptacja. To właśnie ten projekt wzbudza znacznie większe zainteresowanie fanów, gdyż oznacza realny krok naprzód dla całego uniwersum.

Pojawia się więc pytanie, dlaczego Toei stawia najpierw na odświeżenie starego materiału zamiast kontynuacji historii. Najbardziej oczywista odpowiedź dotyczy kosztów i czasu produkcji. Praca nad istniejącym już materiałem jest znacznie prostsza niż tworzenie wszystkiego od podstaw. Nie bez znaczenia mogą być również przerwy w publikacji mangi oraz zmiany organizacyjne po śmierci Akiry Toriyamy, które wpłynęły na tempo rozwoju marki. Jednak według ostatnich informacji Dragon Ball Super: Beerus nie będzie “leniwym” remake’iem historii znanej z Dragon Ball Z: Battle of Gods i pierwszego rozdziału historii z DB Super. Twórcy chcą rozbudować tę historię, wprowadzając zupełnie nowe sceny, a także zmieniając niektóre ujęcia, czy poprawiając narrację. Więcej o tym projekcie dowiemy się podczas Dragon Ball Games Battle Hour 2026, które odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia. Niezależnie od powodów, wielu fanów odbiera Dragon Ball Super: Beerus jako projekt zbędny. Uniwersum Dragon Balla oferuje ogromny potencjał na nowe historie, a powrót do dobrze znanego rozdziału może sprawiać wrażenie bezpiecznego, ale mało ambitnego ruchu.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.