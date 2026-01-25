Zaloguj się lub Zarejestruj

Dragon Ball Super: Beerus zapowiedziane! Nowe anime zadebiutuje jesienią 2026 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/25 05:35
Oficjalnie zapowiedziano nowy projekt anime zatytułowany Dragon Ball Super: Beerus. Seria telewizyjna ma zadebiutować jesienią 2026 roku.

Ogłoszenie nowego anime miało miejsce podczas wydarzenia Dragon Ball Genkidamatsuri, które odbyło się w hali Makuhari Messe w Japonii i zostało zorganizowane z okazji 40 rocznicy istnienia marki Dragon Ball. Wcześniej, w trakcie tego samego wydarzenia, zapowiedziano także kontynuację anime Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, nową grę Age 1000 oraz kolejne DLC do Dragon Ball: Sparking! Zero.

Dragon Ball Super: Beerus zapowiedziane!

Zapowiedź Dragon Ball Super: Beerus została ujawniona podczas segmentu Exclusive Announcements! GENKIDASTAGE Part 2. Na scenie ponownie pojawili się Masako Nozawa, japońska aktorka głosowa Son Goku, oraz Akio Iyoku, producent wykonawczy serii Dragon Ball. W drugiej części wydarzenia dołączył do nich również Koichi Yamadera, japoński aktor głosowy Beerusa, Boga Zniszczenia. Zgodnie z zaprezentowanym materiałem podczas prezentacji, możemy spodziewać się remake’u sagi z Beerusem. Twórcy zapowiedzieli odświeżoną “kreskę”, ale nie nową historię, co tym bardziej sugeruje remake, choć zapowiedziano nowe sceny z udziałem Beerusa.

GramTV przedstawia:

Dragon Ball to japońska manga stworzona przez Akirę Toriyamę w 1984 roku. Była publikowana w magazynie Weekly Shonen Jump wydawnictwa Shueisha w latach 1984-1989. Jej kontynuacja, Dragon Ball Z, ukazywała się w latach 1989-1995. Kolejna odsłona, Dragon Ball Super, rozpoczęła publikację w 2015 roku i jest kontynuowana do dziś. Franczyza doczekała się wielu adaptacji anime, z których najnowsze to Dragon Ball Super oraz Super Dragon Ball Heroes. Ponieważ Super Dragon Ball Heroes funkcjonuje poza główną ciągłością fabularną, fani od dłuższego czasu oczekiwali dalszego rozwoju głównej historii. Telewizyjne anime Dragon Ball Super było emitowane od lipca 2015 do marca 2018 roku i liczyło 131 odcinków.

Zgodnie z zapowiedzią, Dragon Ball Super: Beerus ma być nową serią anime, która prawdopodobnie zreinterpretuje lub odświeży wydarzenia znane z filmu Dragon Ball Z: Battle of Gods oraz pierwszego wątku Dragon Ball Super, skupiając się na postaci Beerusa.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

