Dragon Ball Super: Beerus zapowiedziane! Nowe anime zadebiutuje jesienią 2026 roku

Ogłoszenie nowego anime miało miejsce podczas wydarzenia Dragon Ball Genkidamatsuri, które odbyło się w hali Makuhari Messe w Japonii i zostało zorganizowane z okazji 40 rocznicy istnienia marki Dragon Ball. Wcześniej, w trakcie tego samego wydarzenia, zapowiedziano także kontynuację anime Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, nową grę Age 1000 oraz kolejne DLC do Dragon Ball: Sparking! Zero.

Dragon Ball Super: Beerus zapowiedziane!

Zapowiedź Dragon Ball Super: Beerus została ujawniona podczas segmentu Exclusive Announcements! GENKIDASTAGE Part 2. Na scenie ponownie pojawili się Masako Nozawa, japońska aktorka głosowa Son Goku, oraz Akio Iyoku, producent wykonawczy serii Dragon Ball. W drugiej części wydarzenia dołączył do nich również Koichi Yamadera, japoński aktor głosowy Beerusa, Boga Zniszczenia. Zgodnie z zaprezentowanym materiałem podczas prezentacji, możemy spodziewać się remake’u sagi z Beerusem. Twórcy zapowiedzieli odświeżoną “kreskę”, ale nie nową historię, co tym bardziej sugeruje remake, choć zapowiedziano nowe sceny z udziałem Beerusa.