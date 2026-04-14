Istotna aktualizacja na temat przyszłości Dragon Ball. Specjalne wydarzenie już w ten weekend

Dragon Ball Super: Beerus nie będzie remake’iem “na odczep się”.

Seria Dragon Ball Super szykuje się do dużego powrotu. Po latach oczekiwania zapowiedziano istotną aktualizację dotyczącą przyszłości anime, która ma zostać ujawniona już wkrótce podczas specjalnego wydarzenia. Nowe informacje zostaną przedstawione w trakcie Dragon Ball Games Battle Hour 2026, które odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia. Najważniejszym punktem programu będzie panel zaplanowany na 19 kwietnia, poświęcony projektowi Dragon Ball Super: Beerus. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w języku angielskim na oficjalnym kanale YouTube, dzięki czemu fani z całego świata będą mogli śledzić wszystkie ogłoszenia w czasie rzeczywistym. Remake z Beerusem z dużymi zmianami Dragon Ball Super: Beerus nie będzie jedynie prostym odtworzeniem historii znanej z wątku Dragon Ball Z: Battle of Gods. Projekt określany jest jako rozbudowana, ulepszona wersja, która wprowadzi nowe sceny animowane, zmienione ujęcia i poprawioną narrację oraz całkowicie odświeżoną oprawę wizualną. Dodatkowo remake otrzyma nowe dialogi, ulepszone efekty dźwiękowe oraz rozszerzoną ścieżkę muzyczną, co ma nadać całości bardziej filmowy charakter w porównaniu do oryginalnej wersji sprzed niemal dekady.

Choć nie ujawniono jeszcze szczegółów prezentacji, oczekiwania są wysokie. Fani liczą przede wszystkim na pełny zwiastun lub dłuższy fragment materiału, który pokaże skalę zmian w animacji. Nawet krótkie ujęcia mogą dać wyraźny obraz postępów prac nad projektem. Panel z 19 kwietnia ma być pierwszą tak dużą aktualizacją od czasu początkowej zapowiedzi remake’u, co czyni go jednym z najważniejszych momentów dla przyszłości serii.

GramTV przedstawia:

Choć potwierdzono, że Dragon Ball Super: Beerus zadebiutuje jesienią, dokładna data premiery wciąż nie jest znana. Istnieje jednak duża szansa, że zostanie ona doprecyzowana właśnie podczas nadchodzącego wydarzenia. Możliwe jest również ujawnienie liczby odcinków, co pozwoli lepiej ocenić skalę projektu. Pamiętajmy, że to jeszcze nie koniec planów. W przygotowaniu znajduje się także kolejna produkcja anime, roboczo określana jako Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, która zaadaptuje wątek Galactic Patrol Prisoner i będzie kontynuacją historii po wydarzeniach z remake’u. W przygotowaniu znajduje się także nowa gra, która póki co została nazwana roboczo Age 1000. Nadchodzące ogłoszenia mogą wyznaczyć nowy kierunek dla jednej z najważniejszych serii anime na świecie i rozpocząć jej nową erę, dlatego będziemy śledzili wszystkie informacje i dzielili się nimi z wami.