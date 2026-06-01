Fantasy, które sprzedało 90 milionów książek, doczeka się serialu. Ruszyły prace nad ekranizacją bestsellera

Jedna z najpopularniejszych serii literatury dziecięcej i młodzieżowej wreszcie otrzyma oficjalną animowaną adaptację. Za projekt odpowiadają twórcy związani z Marvelem i Netflixem.

Adaptacja Warrior Cats dostała właśnie zielone światło. Po latach oczekiwań fani jednego z największych fenomenów współczesnej literatury fantasy doczekali się przełomu. Ruszyły prace nad pierwszą oficjalną animowaną ekranizacją bestsellerowego cyklu autorstwa Erin Hunter, który sprzedał się już w ponad 90 milionach egzemplarzy na całym świecie. Produkcję przygotowują Tencent Video oraz Coolabi Group. Premiera planowana jest na 2028 rok. Adaptacja Warrior Cats planowana na 2028 rok Za projekt odpowiadają uznani twórcy świata animacji. Funkcję showrunnerki obejmie A.C. Bradley, znana między innymi z pracy przy serialach Marvela What If...? i Ms. Marvel. Reżyserem został natomiast Rodrigo Blaas, laureat nagrody Emmy współtworzący wcześniej między innymi Trollhunters: Tales of Arcadia.

Serial będzie oparty na pierwszym cyklu powieści, znanym jako Wojownicy: Proroctwa. Historia opowiada o rywalizujących ze sobą klanach dzikich kotów, które walczą o terytorium, przetrwanie i władzę. Choć na pierwszy rzut oka może przypominać klasyczną opowieść dla młodszych odbiorców, seria od lat przyciąga także starszych czytelników dzięki rozbudowanemu światu, politycznym intrygom i zaskakująco dojrzałym wątkom.

Popularność marki wykracza dziś daleko poza same książki. Według danych udostępnionych przez właścicieli praw do serii, treści związane z cyklem generują ponad 50 milionów wyświetleń miesięcznie na YouTube i niemal 3 miliardy odsłon na TikToku. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się również gra osadzona w tym uniwersum dostępna na platformie Roblox. Co ciekawe, nie jest to pierwsza próba przeniesienia tej historii na ekran. Kilka lat temu planowano stworzenie filmu aktorskiego z wykorzystaniem komputerowo generowanych zwierząt. Z projektem związany był nawet David Heyman, producent serii Harry Potter. Ostatecznie przedsięwzięcie zostało jednak porzucone. Tym razem twórcy stawiają na animację, co wydaje się znacznie bardziej naturalnym wyborem dla tak nietypowego świata. Równolegle do serialu rozwijany jest również pełnometrażowy film animowany osadzony w tym samym uniwersum. Biorąc pod uwagę skalę popularności książek oraz ogromną aktywność fanów w internecie, ekranizacja ma szansę stać się jedną z najważniejszych premier animowanych najbliższych lat.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










