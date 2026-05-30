Nie da się drugi raz nakręcić tego samego arcydzieła. Hollywood i tak spróbuje

Powstanie nowa wersja Ptaków, kultowego horroru Alfreda Hitchcocka. Tym razem będzie to serial.

Hollywood ponownie sięga po dorobek Alfreda Hitchcocka. Tym razem nowej wersji doczekają się Ptaki, jeden z najsłynniejszych thrillerów w historii kina. Projekt powstaje jako serial limitowany, a główną rolę zagra Sarah Snook, znana przede wszystkim z nagradzanego serialu Sukcesja. Aktorkę widzieliśmy także niedawno w serialu To jej wina. Powstaną nowe Ptaki. W głównej roli Sarah Snook, znana z seriali Sukcesja i To jej wina Za scenariusz odpowiada Tom Spezialy, współtwórca takich produkcji jak Pozostawieni i Watchmen. Projekt przygotowuje Universal International Studios, które rozpoczęło już prezentowanie serialu potencjalnym partnerom i platformom.

Nowa wersja nie będzie jednak prostym remakiem filmu z 1963 roku. Akcja zostanie przeniesiona na Alaskę, a centralnym punktem fabuły stanie się kryminalna zagadka. Główna bohaterka, sędzia Myra Massey, wraca do rodzinnego miasteczka, by zająć się rutynową sprawą uznania jednej z osób za zmarłą. Na miejscu odkrywa jednak ciało dawnego przyjaciela, a prowadzone przez nią śledztwo szybko komplikuje się, gdy okolicę zaczynają terroryzować tajemnicze ataki ptaków.

GramTV przedstawia:

Twórcy podkreślają, że inspirują się zarówno filmem Hitchcocka, jak i opowiadaniem Daphne du Maurier z 1952 roku, które było literackim pierwowzorem historii. Jednocześnie nowa adaptacja ma być bardziej współczesna i skupić się na nowej bohaterce oraz wątku kryminalnym. Ptaki należą do najważniejszych filmów w dorobku Alfreda Hitchcocka. Opowieść o niewyjaśnionych atakach ptaków na mieszkańców nadmorskiego miasteczka przez dekady inspirowała twórców horrorów i thrillerów. Produkcja do dziś uchodzi za przykład budowania napięcia bez konieczności tłumaczenia źródła zagrożenia. Co ciekawe, nie jest to pierwsza próba odświeżenia tej historii. W przeszłości były plany powrotu do tego konceptu, ale nic z nich nie wyszło. Ptaki uznaje się bowiem za arcydzieło, którego nie da się opowiedzieć na nowo. Nowe Ptaki wpisują się także w szerszy trend powrotów do klasyki Hitchcocka. W ostatnich latach powstała nowa wersje Rebeki, a mówi się również o planach remake'u legendarnego Zawrotu głowy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









