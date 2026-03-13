Powstaje spin-off Family Guy. Jeden z bohaterów dostanie własny serial

Family Guy, w Polsce znany również jako Głowa Rodziny, z kilkoma przerwani funkcjonuje od 1999 roku. Do tego doczekał się spin-offów.

Ten ma nosić tytuł Stewie i opowiadać o losach najmłodszego z członków rodzinny Griffinów, czyli właśnie Stewie’ego . Jak podaje serwis Deadline, stajce Fox i Hulu miał od razu zamówić 2 sezony, chociaż przecież dopiero co powstaje pierwszy z nich. Tak czy inaczej, za serialem stać będą doskonale znani twórcy. Z jednej strony będzie to więc Seth MacFarlane, twórca Family Guya oraz aktor podkładający głos Stewie’emu. Z drugiej zaś Kirker Butler, wieloletni scenarzysta i producent oryginalnej produkcji.

Jestem zaszczycony i pełen pokory, że Seth, 20th Television Animation oraz Fox powierzyli mi jedną z najbardziej kultowych postaci animowanych w historii telewizji. Znam Setha od ponad dwóch dekad, pracowałem z nim przy pół tuzinie projektów i mam nadzieję, że to właśnie przy tym w końcu zapamięta moje imię – dodał z kolei Butler.

Chciałbym podziękować stacji Fox za tę niesamowitą okazję. Cieszę się, że będę mógł zacząć udawać, iż ściśle współpracuję z nimi nad tym projektem – stwierdził w oświadczeniu MacFarlane.

Planuje się, że premiera serialu Stewie nastąpi w sezonie 2027/28. Najpierw produkcja zadebiutować miałaby na antenie Fox, a dzień później trafić na platformy Hulu oraz Disney+. Na ten moment nie wiadomo, ile odcinków miałby liczyć każdy z sezonów. Wiemy jedynie, iż akcja animacji miałaby dziać się nie w domu rodziny Griffinów, a w przedszkolu, do którego uczęszcza główny bohater. Tak zresztą brzmi dokładny opis fabuły:

W nowym serialu, po wyrzuceniu z poprzedniego przedszkola, Stewie zostaje zmuszony do zapisania się do nowej placówki, która nie należy do najlepszych. Uczęszcza do niej garstka dzieciaków, których nie zna, oraz 75-letni klasowy żółw z osobliwą teorią na niemal każdy temat. Stewie jest nieszczęśliwy, inne dzieci są nieszczęśliwe i nawet żółw jest nieszczęśliwy… dopóki Stewie nie zaczyna wykorzystywać swojego arsenału gadżetów, by zabierać wszystkich w dowolne miejsce w czasie i przestrzeni, zmieniając każdy nudny dzień w szkole w szaloną i surrealistyczną przygodę.

Nie będzie to pierwszy raz, gdy Stewie otrzyma główną rolę, bo podobnie było już w przypadku wydanego w 2005 roku na DVD filmu Stewie Griffin: The Untold Story. Jednocześnie Stewie to drugi spin-off serialu Family Guy. Pierwszym był The Cleveland Show z okresu 2009-2013. Tam bohaterem był Cleveland Brown, przyjaciel Petera, którego perypetie mogliśmy śledzić przez w sumie 4 sezony.