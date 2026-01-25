Nowe DLC do Dragon Ball: Sparking! Zero doda wszystko o co fani prosili. Nadchodzi duży dodatek!

Zapowiedziano kolejne duże DLC, które ma zadebiutować latem tego roku.

Choć Dragon Ball: Sparking! Zero już teraz oferuje ogromną liczbę postaci, trybów oraz kostiumów, twórcy nie zwalniają tempa. W nowym zwiastunie zaprezentowanym podczas wydarzenia Dragon Ball Genkidamatsuri, na którym ogłoszono również nowe anime oraz oryginalną grę planowaną na 2027 rok, ujawniono, że do gry trafią wyczekiwane przez fanów postacie, których dotąd brakowało. Wśród nich znaleźli się Super Saiyan Bardock, Super 17 oraz Demon King Piccolo. Nowe DLC do Dragon Ball: Sparking! Zero To jednak nie koniec nowości. Oprócz nowych bohaterów zapowiedziano także nowe kostiumy, w tym Gohana w charakterystycznym pomarańczowym gi Goku. Twórcy obiecali również nowe ataki oraz zupełnie nowy tryb gry, co potwierdzono w niemal dwuminutowym zwiastunie. Jun Furutani, producent Sparking! Zero, powiedział ze sceny:

To ogromne DLC, które pozwoli graczom cieszyć się jeszcze bardziej intensywnymi i widowiskowymi walkami w świecie Dragon Ball. Dodatkowo do gry trafi darmowa aktualizacja, która wprowadzi legendarny Mission 100 z serii Budokai Tenkaichi. Dla niewtajemniczonych, Mission 100 to niezwykle wymagające wyzwanie składające się ze 100 kolejnych walk przeciwko najpotężniejszym przeciwnikom i drużynom z uniwersum Dragon Ball. Choć wcześniej zapowiadano, że Sparking! Zero otrzyma nowe DLC z okazji rocznicy premiery, kolejne rozszerzenia nie powinny dziwić fanów śledzących inne gry z tej marki. W październiku Dragon Ball FighterZ niespodziewanie powróciło z zapowiedzią dodatku, w którym Super Saiyan 4 Goku z Daimy trafił do gry jako DLC wiosną 2026 roku, co było ogromnym wydarzeniem, biorąc pod uwagę, że poprzedni dodatek ukazał się niemal cztery lata wcześniej.

Z kolei Dragon Ball Z: Kakarot, które zadebiutowało w 2020 roku, regularnie otrzymywało rozszerzenia aż do 2024 roku. Po dodatkach opartych na klasycznym Dragon Ball, gra doczekała się również dwóch rozszerzeń związanych z Daimą, z których najnowsze zadebiutowało w tym miesiącu. Nie sposób pominąć także Dragon Ball Xenoverse 2, tytułu wydanego w 2017 roku, który do dziś otrzymuje zarówno darmowe, jak i płatne aktualizacje. Gra wzbogaciła się m.in. o Ultra Supervillain Golden Friezę, wariację na temat znanego z mangi Black Friezy. Skala wsparcia jest tak duża, że twórcy opublikowali nawet specjalny schemat pokazujący planowane DLC.