Dragon Ball: Sparking! ZERO pojawi się na nadchodzącym gamescom Opening Night Live

Coraz większymi krokami nadciąga gamescom 2024. Dowiedzieliśmy się, że podczas wydarzenia nie zabraknie pokazów gier takich jak Kingdom Come Deliverance 2, Dune: Awakening czy Call of Duty: Black Ops 6. Tymczasem potwierdzono kolejny tytuł, który będziemy mogli zobaczyć w trakcie Opening Night Live – mowa o Dragon Ball: Sparking! ZERO.