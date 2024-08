Na gamescom Opening Night Live nie zabraknie pokazu Call of Duty: Black Ops 6

Coraz większymi krokami zbliża się tegoroczny gamescom. Podczas wydarzenia będziemy mieli okazję zobaczyć między innymi 20-minutowe materiały z Kingdom Come Deliverance 2 , a także z Sid Meier’s Civilization VII . Jak się okazuje, w trakcie Opening Night Live nie zabraknie pokazu Call of Duty: Black Ops 6.

Call of Duty: Black Ops 6 pojawi się na gamescom Opening Night Live 2024

W ubiegłym tygodniu ukazał się pierwszy zwiastun trybu Zombies w Call of Duty: Black Ops 6. Mieliśmy okazję rzucić okiem na tajemniczą placówkę Terminus, która będzie jedną z premierowych map we wspomnianym trybie. Wkrótce otrzymamy jednak kolejny materiał związany z grą, co potwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych Geoff Keighley.

Call of Duty: Black Ops 6 pojawi się bowiem podczas tegorocznego gamescom Opening Night Live. Zgodnie z przekazanymi przez Keighleya informacjami, zainteresowani mogą liczyć na pokaz rozgrywki w ramach kampanii. Przypomnijmy, że wydarzenie odbędzie się już 20 sierpnia o godzinie 20:00 czasu polskiego.