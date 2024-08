Kingdom Come: Deliverance 2 na gamescom 2024. Będzie nowy gameplay i nie tylko

Jakiś czas temu informowaliśmy, że część wspierających Kingdom Come: Deliverance otrzyma nadchodzącą kontynuację za darmo. Już niedługo Warhorse Studios podzieli się natomiast nowymi materiałami i informacjami na temat drugiej części przygód Henryka. Czeski zespół wybiera się bowiem na gamescom 2024 i ujawnił, co przygotował dla graczy czekających na Kingdom Come: Deliverance 2.

Twórcy Kingdom Come: Deliverance 2 ujawnili swoje plany na gamescom 2024

W pierwszej kolejności Kingdom Come: Deliverance 2 pojawi się na gamescom Opening Night Live, gdzie zaprezentowany zostanie gameplay teaser. Dzień później – 21 sierpnia 2024 roku – Warhorse Studios pokaże natomiast ponad 20-minutowy gameplay z kontynuacji przygód Henryka. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez czeski zespół.