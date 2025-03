Dragon Ball: Sparking! Zero na PS5 w niezłej cenie. Oferta ważna przez dwa tygodnie

Dragon Ball: Sparking! Zero to jedna z najlepszych gier wydanych w 2024 roku. Produkcja zdobyła świetne oceny recenzentów, ale także przychylność graczy, którzy uznają tę odsłonę za jedną z najlepszych gier Dragon Ball w historii. Nic dziwnego, że taki obrót sprawy przełożył się na fantastyczną sprzedaż gry, a to z kolei czyni Sparking! Zero najlepiej sprzedającą się produkcją Bandai Namco.

Dragon Ball: Sparking! Zero na PS5 w niezłej cenie

Jeśli jesteście fanami Dragon Balla, to raczej nie trzeba wam przedstawiać tej produkcji, ale jeśli niekoniecznie jesteście zaznajomieni z uniwersum, ale lubicie bijatyki to warto się zainteresować tym tytułem. Dragon Ball: Sparking! ZERO to trójwymiarowa bijatyka będąca nową odsłoną serii Dragon Ball: Budokachi Tenkaichi. To kolejna gra na licencji popularnej mangi i anime autorstwa Akiry Toriyamy. W trakcie gry, czekają na was dynamiczne i całkiem trudne pojedynki, które wymagają od gracza dobrej koordynacji i wprawy. Wszystko to by ponownie uratować świat przed zagrażającym złem.