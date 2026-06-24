Dragon Ball oficjalnie potwierdza następcę Goku w nowej sadze. Czy ten bohater zyska sympatię fanów?

Czy nowa postać w Dragon Ball Xenoverse 3 to krewny Goku?

Goku od lat pozostaje centralną postacią serii Dragon Ball, dlatego każda historia, w której nie odgrywa on głównej roli, znacząco zmienia charakter całej opowieści. Podczas tegorocznego, dwudniowego wydarzenia poświęconego marce Dragon Ball, a mianowicie Dragon Ball Games Battle Hour, oficjalnie zapowiedziano grę Dragon Ball Xenoverse 3. Oprócz tego ujawniono również duże aktualizacje dla innych produkcji z uniwersum Dragon Ball. Dziś możemy poznać nowych bohaterów, którzy będą grali pierwsze skrzypce w najnowszej produkcji popularnych bijatyk. Czy nowy bohater godnie zastąpi Goku? Na początek zachęcamy do zobaczenia nowego zwiastuna Dragon Ball Xenoverse 3, w którym możecie zobaczyć nowe miasto, fragmenty rozgrywki, a także wielu znanych bohaterów w akcji. Wracając jednak do nowych fighterów – w dodatkowym komunikacie opublikowanym na oficjalnym blogu PlayStation twórcy zdradzili, czego mogą spodziewać się gracze:

Z radością ogłaszamy Dragon Ball Xenoverse 3. Wkroczcie do zupełnie nowego uniwersum Dragon Ball, pełnego unikalnych i oryginalnych postaci stworzonych przez Akirę Toriyamę, autora Dragon Balla. Wyruszcie do Ery 1000, gdzie West City stanowi tętniące życiem serce tego świata. Odkrywajcie tętniące życiem miasto, spotykajcie nowych bohaterów i poznawajcie ekscytujące historie. Produkcja zapowiada się niezwykle interesująco, a gracze ponownie będą mogli stworzyć własną, w pełni personalizowaną postać. Tym razem jednak nie będą podróżować samotnie. Choć Goku nie odegra już tak istotnej roli jak wcześniej, jego miejsce ma zająć nowy bohater, który wydaje się gotowy do kontynuowania jego dziedzictwa. Akcja Dragon Ball Xenoverse 3 rozgrywa się około dwa stulecia po wydarzeniach z poprzedniej części serii. W trakcie przygody graczom towarzyszyć będzie nowa postać o imieniu Brett. Jak zauważył portal CBR, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten bohater jest krewnym Goku, co mogłoby oznaczać, że odziedziczył także ogromny potencjał bojowy charakterystyczny dla rodu Saiyan.

GramTV przedstawia:

W uniwersum Dragon Ball imiona Saiyan bardzo często nawiązują do warzyw. W przypadku Bretta sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Według fanowskich teorii jego imię może wskazywać na bezpośrednie pokrewieństwo z rodziną Gohana. Wszyscy dotychczasowi członkowie tej linii rodowej otrzymywali imiona związane ze zbożami i pieczywem, a japońska wymowa imienia Brett, czyli “Buretto”, jest bardzo zbliżona do słowa “Bureddo”, oznaczającego po angielsku “bread”, czyli chleb. To bardzo interesujący kierunek rozwoju serii, zwłaszcza że projekt powstawał przy bliskim, nawet bezpośrednim udziale zmarłego twórcy Dragon Balla, Akira Toriyama. Na razie Dragon Ball Xenoverse 3 nie otrzymało dokładnej daty premiery, jednak debiut gry zaplanowano na lato 2026 roku. Tytuł trafi na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputery PC.