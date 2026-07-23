Nadchodzi największe DLC do Dragon Ball: Sparking! Zero. Twórcy ujawnili pełną zawartość Limit-Breaking NEO

Jeszcze w tym miesiącu do Dragon Ball: Sparking! Zero trafi ogromne DLC Super Limit-Breaking NEO, które wprowadzi między innymi kilka map z pełną destrukcją.

Bandai Namco oraz studio Spike Chunsoft ogłosili, że dodatek Super Limit-Breaking NEO do Dragon Ball: Sparking! Zero zadebiutuje już 30 lipca 2026 roku. Tego samego dnia do gry trafi również bezpłatna aktualizacja, która wprowadzi nowy system walki, dodatkowe mechaniki oraz zmiany w rozgrywce.

Otrzymamy ogromne DLC do Dragon Ball: Sparking! Zero

Jak poinformowano w najnowszym liście producenta, największą nowością płatnego rozszerzenia będzie zupełnie nowy tryb dla jednego gracza o nazwie Limit Breaker Journey. W jego ramach gracze wybiorą swoją ulubioną postać, będą rozwijać jej umiejętności oraz dostosowywać ją do własnego stylu gry poprzez udział w różnorodnych starciach. Podczas rozgrywki gracze będą poruszać się po mapie i samodzielnie wybierać przeciwników, kierując się ich poziomem siły. W trakcie walk możliwe będzie korzystanie z Battle Arts, które zapewnią różnego rodzaju przewagi na polu bitwy. Wraz z postępami będzie można zwiększać statystyki bohatera, tworząc wojownika odpowiadającego indywidualnym preferencjom.