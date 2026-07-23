Nadchodzi największe DLC do Dragon Ball: Sparking! Zero. Twórcy ujawnili pełną zawartość Limit-Breaking NEO

Jeszcze w tym miesiącu do Dragon Ball: Sparking! Zero trafi ogromne DLC Super Limit-Breaking NEO, które wprowadzi między innymi kilka map z pełną destrukcją.
Bandai Namco oraz studio Spike Chunsoft ogłosili, że dodatek Super Limit-Breaking NEO do Dragon Ball: Sparking! Zero zadebiutuje już 30 lipca 2026 roku. Tego samego dnia do gry trafi również bezpłatna aktualizacja, która wprowadzi nowy system walki, dodatkowe mechaniki oraz zmiany w rozgrywce.
Otrzymamy ogromne DLC do Dragon Ball: Sparking! Zero
Jak poinformowano w najnowszym liście producenta, największą nowością płatnego rozszerzenia będzie zupełnie nowy tryb dla jednego gracza o nazwie Limit Breaker Journey. W jego ramach gracze wybiorą swoją ulubioną postać, będą rozwijać jej umiejętności oraz dostosowywać ją do własnego stylu gry poprzez udział w różnorodnych starciach. Podczas rozgrywki gracze będą poruszać się po mapie i samodzielnie wybierać przeciwników, kierując się ich poziomem siły. W trakcie walk możliwe będzie korzystanie z Battle Arts, które zapewnią różnego rodzaju przewagi na polu bitwy. Wraz z postępami będzie można zwiększać statystyki bohatera, tworząc wojownika odpowiadającego indywidualnym preferencjom.
Dodatek Super Limit-Breaking NEO zaoferuje również cztery nowe Episode Battles, 33 nowe postacie pochodzące z serii Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super oraz Dragon Ball GT, a także cztery nowe areny z możliwością ich destrukcji. Na tym jednak nowości się nie kończą. Równocześnie z premierą dodatku wszyscy gracze otrzymają darmową aktualizację, która wprowadzi nowe mechaniki walki. Pierwszą z nich będzie Sparking! Boost. Pozwoli ona wykorzystać dużą ilość punktów Skill Stock, aby jeszcze bardziej zwiększyć siłę ataków podczas aktywnego Sparking! Mode. Twórcy zaznaczają jednak, że po zakończeniu działania wzmocnienia statystyki postaci zostaną tymczasowo obniżone. Drugą nową mechaniką będzie Chain Blast. To rozwiązanie umożliwi wykonanie dodatkowej sekwencji ataków po wybiciu przeciwnika w powietrze. Przełączając się na postać rezerwową i kontynuując ofensywę przy użyciu ataku energetycznego, gracze będą mogli zadawać przeciwnikom wyjątkowo wysokie obrażenia. Bezpłatna aktualizacja doda również nowe warianty istniejących już aren.
GramTV przedstawia:
Dragon Ball: Sparking! Zero jest obecnie dostępne na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch oraz PC za pośrednictwem platformy Steam. DLC zadebiutuje już 30 lipca.
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