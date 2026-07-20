Goku Black oficjalnie powraca. Bandai Namco potwierdziło powrót lubianego złoczyńcy z Dragon Ball Super

Goku Black z Dragon Ball Super ponownie zaprezentuje swoją potęgę.

Bandai Namco oficjalnie potwierdziło powrót jednego z najpopularniejszych antagonistów w historii uniwersum Dragon Ball. Goku Black dołączy do obsady darmowej gry Dragon Ball Gekishin Squadra, a jego debiut zaplanowano na 22 lipca. Zapowiedzi towarzyszy zupełnie nowy zwiastun prezentujący postać w akcji. Choć powrót Goku Blacka może wydawać się zaskoczeniem, wielu fanów spodziewało się jego pojawienia ze względu na ogromną popularność bohatera od czasu jego debiutu w Dragon Ball Super. Jeden z najbardziej pamiętnych złoczyńców serii powraca Goku Black po raz pierwszy pojawił się w sadze Future Trunks w anime i mandze Dragon Ball Super. Bardzo szybko stał się jednym z najlepiej ocenianych przeciwników w całej historii marki. Postać wyróżniała się na tle innych antagonistów przede wszystkim tym, że posługiwała się ciałem Son Goku, co było jednym z najbardziej zaskakujących zwrotów akcji w całej serii, ale także spokojem i opanowaniem. Popularność bohatera jeszcze bardziej wzrosła po zaprezentowaniu transformacji Super Saiyan Rose, będącej boskim odpowiednikiem formy Super Saiyan Blue. Charakterystyczna różowa aura sprawiła, że przemiana na stałe zapisała się w historii Dragon Balla jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych.

Dużą rolę odegrała również współpraca Goku Black z Zamasu, dzięki której saga Future Trunks jest przez wielu fanów uznawana za jeden z najlepszych rozdziałów Dragon Ball Super. Nowym miejscem, w którym pojawi się Goku Black, będzie Dragon Ball Gekishin Squadra, czyli darmowa gra typu MOBA oparta na starciach drużyn 4 na 4. Produkcja niedawno rozpoczęła szósty sezon, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem społeczności. Na początku sezonu do gry trafił Beerus, czyli Bóg Zniszczenia, a teraz Bandai Namco potwierdziło, że 22 lipca dołączy do niego również Goku Black.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, pojawienie się Goku Blacka zostało wcześniej ujawnione przez nieoficjalny przeciek. To samo źródło twierdziło również, że kolejną nową postacią szóstego sezonu będzie Jiren. Na razie Bandai Namco nie potwierdziło tych informacji, jednak po sprawdzeniu się pierwszej części przecieku wielu fanów uważa, że również Jiren może wkrótce zostać oficjalnie zapowiedziany. W Dragon Ball Gekishin Squadra każdy bohater posiada własną specjalizację. Postacie pełnią role atakujących, obrońców oraz wsparcia, a podczas rozgrywki stopniowo zdobywają kolejne poziomy doświadczenia, odblokowują nowe umiejętności i rozwijają swój potencjał. Twórcy stawiają na połączenie dynamicznej akcji z elementami współpracy drużynowej oraz strategicznego planowania. Powrót Goku Blacka to kolejny dowód na to, że gry z uniwersum Dragon Balla przeżywają obecnie bardzo intensywny okres rozwoju. Niedawno Dragon Ball Xenoverse 2 otrzymało swoje ostatnie rozszerzenie DLC, kończąc blisko dziesięć lat wsparcia po premierze. Bandai Namco koncentruje się obecnie na produkcji Dragon Ball Xenoverse 3, które ma stać się najważniejszą grą marki w 2027 roku. Jednocześnie Dragon Ball: Sparking! ZERO przygotowuje się do premiery dodatku Super Limit-Breaking NEO DLC, a wśród fanów coraz częściej pojawiają się spekulacje, że w przyszłości doczekamy się także nowego fabularnego RPG inspirowanego Dragon Ball Z: Kakarot. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.