Solo Leveling powróci już w sierpniu. To prawdziwa gratka dla fanów serii

Solo Leveling otrzyma w sierpniu wyjątkowe wydawnictwo, które może być cennym elementem kolekcji dla fanów tej produkcji.

Fani Solo Leveling mają kolejny powód do radości. Po niedawnej zapowiedzi filmu Solo Leveling: Beyond the System potwierdzono, że już w sierpniu zadebiutuje kolejne oficjalne wydawnictwo związane z serią. Tym razem będzie to wyjątkowy artbook prezentujący kulisy powstawania jednej z najpopularniejszych manhw ostatnich lat.

Solo Leveling otrzyma wyjątkowy Artbook

Informacja pojawiła się na oficjalnej stronie południowokoreańskiej sieci księgarni Aladin, jednej z największych i najbardziej renomowanych w kraju. Z opublikowanej oferty wynika, że nowa publikacja będzie nosić tytuł The Art of Solo Leveling i trafi do sprzedaży w czwartym tygodniu sierpnia. Termin został ustalony na podstawie tłumaczenia informacji zamieszczonych na stronie sklepu. Artbook ma stanowić obszerne podsumowanie oprawy graficznej całej serii. W publikacji znajdą się między innymi projekty postaci, ilustracje broni, grafiki lochów oraz materiały prezentujące świat Solo Leveling.