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Solo Leveling powróci już w sierpniu. To prawdziwa gratka dla fanów serii

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 18:20
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Solo Leveling otrzyma w sierpniu wyjątkowe wydawnictwo, które może być cennym elementem kolekcji dla fanów tej produkcji.

Fani Solo Leveling mają kolejny powód do radości. Po niedawnej zapowiedzi filmu Solo Leveling: Beyond the System potwierdzono, że już w sierpniu zadebiutuje kolejne oficjalne wydawnictwo związane z serią. Tym razem będzie to wyjątkowy artbook prezentujący kulisy powstawania jednej z najpopularniejszych manhw ostatnich lat.

Solo Leveling
Solo Leveling

Solo Leveling otrzyma wyjątkowy Artbook

Informacja pojawiła się na oficjalnej stronie południowokoreańskiej sieci księgarni Aladin, jednej z największych i najbardziej renomowanych w kraju. Z opublikowanej oferty wynika, że nowa publikacja będzie nosić tytuł The Art of Solo Leveling i trafi do sprzedaży w czwartym tygodniu sierpnia. Termin został ustalony na podstawie tłumaczenia informacji zamieszczonych na stronie sklepu. Artbook ma stanowić obszerne podsumowanie oprawy graficznej całej serii. W publikacji znajdą się między innymi projekty postaci, ilustracje broni, grafiki lochów oraz materiały prezentujące świat Solo Leveling.

GramTV przedstawia:

Największą atrakcją mają być jednak niepublikowane wcześniej ilustracje autorstwa Jang Sung-raka, znanego szerzej pod pseudonimem DUBU, który odpowiadał za oprawę graficzną oryginalnej manhwy Solo Leveling. To właśnie jego prace w dużej mierze przyczyniły się do światowego sukcesu serii. Dzięki umieszczeniu wcześniej niewydanych ilustracji wydawca chce umożliwić fanom jeszcze lepsze poznanie dorobku artysty. Osoby, które kupią pierwsze wydanie The Art of Solo Leveling, otrzymają również specjalną kartę lentikularną z Sung Jinwoo.

Zapowiedź artbooka pojawiła się w czasie, gdy fani wciąż czekają na powrót manhwy Solo Leveling: Ragnarok. Kontynuacja pozostaje zawieszona od stycznia 2026 roku, ponieważ odpowiedzialny za rysunki artysta odbywa obowiązkową służbę wojskową. Do czasu jej zakończenia publikacja nowych rozdziałów nie zostanie wznowiona. Drugą dużą zapowiedzią dla fanów pozostaje film Solo Leveling: Beyond the System. Produkcja została oficjalnie ogłoszona 2 lipca 2026 roku podczas Anime Expo, gdzie pokazano również pierwszy teaser. Choć krótki zwiastun nie ujawnił wielu szczegółów, skutecznie zwiększył zainteresowanie nadchodzącym projektem. Premiera filmu została zaplanowana na 2027 rok.

Źródło:https://gamerant.com/solo-leveling-comeback-in-august/

Tagi:

Popkultura
popkultura
anime
artbook
wydanie specjalne
Solo Leveling
manhwa
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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