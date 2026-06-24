Kolejny Dragon Ball na nowym materiale. Pierwsze spojrzenie na rozgrywkę z nadchodzącej gry

Studio zaprezentowało pierwsze fragmenty gameplayu z nadchodzącej gry Dragon Ball.

Fani Dragon Balla wreszcie zobaczyli, jak prezentuje się Dragon Ball Xenoverse 3. Nowy zwiastun z rozgrywką daje pierwsze spojrzenie na West City, dynamiczne starcia, eksplorację miasta oraz kilka systemów, które mają odświeżyć formułę znaną z poprzednich odsłon serii. Bandai Namco coraz wyraźniej pokazuje, że trzecia część Xenoverse nie będzie jedynie prostą kontynuacją, ale próbą otwarcia nowego rozdziału w growym uniwersum Dragon Balla. Gra została oficjalnie zapowiedziana jeszcze w połowie kwietnia podczas wydarzenia Dragon Ball Games Battle Hour 2026. Dragon Ball Xenoverse 3 – pierwszy zwiastun prezentujący fragmenty rozgrywki Materiał rozpoczyna się od głosu Shenrona, który zaprasza graczy do kolejnej przygody. Chwilę później kamera przenosi nas do West City, jednego z najważniejszych miejsc w nadchodzącej produkcji. Trailer pokazuje futurystyczne ulice, punkty przeznaczone do eksploracji oraz postacie, z którymi gracze będą mogli wchodzić w interakcje. Całość ma budować wrażenie żywego centrum, w którym pomiędzy kolejnymi zadaniami znajdzie się miejsce na rozwój bohatera, poznawanie nowych twarzy i przygotowywanie się do walki.

Zwiastun sugeruje, że Dragon Ball Xenoverse 3 postawi na autorską opowieść, niezależną od prostego odtwarzania najbardziej znanych wydarzeń z anime i mangi. Bohater gracza trafi do szkoły, gdzie nauczy się podstawowych umiejętności, pozna ważnych uczestników fabuły i dołączy do drużyny, z którą będzie realizował kolejne misje. W materiale widać również, że wsparcie kompanów odegra istotną rolę podczas starć, zwłaszcza wtedy, gdy na ekranie pojawią się silniejsi przeciwnicy. Najciekawiej wypada jednak nowy system korzystania z mocy znanych wojowników. Gracz będzie mógł obudzić w swojej postaci niebieski płomień i sięgnąć po techniki charakterystyczne dla Trunksa. Materiał pokazuje także możliwość przywołania wewnętrznej siły takich bohaterów jak Piccolo, Krillin, Tien czy Vegeta. W praktyce oznacza to dostęp do ich rozpoznawalnych ataków i stylów walki, co powinno wyraźnie zwiększyć swobodę budowania własnego wojownika.

GramTV przedstawia:

Pod koniec materiału twórcy pokazali także transformacje. Wśród nich znalazła się przemiana w Super Saiyana oraz użycie Kaiokena, czyli technik doskonale znanych fanom Dragon Balla. Wygląda więc na to, że Dragon Ball Xenoverse 3 połączy klasyczne elementy serii z nowymi mechanikami, które pozwolą mocniej eksperymentować z umiejętnościami postaci. Przypomnijmy, że Dragon Ball Xenoverse 3 zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputery osobiste. Premiera gry została zaplanowana na 2027 rok.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.