Dragon Age: The Veilguard otrzymuje niespodziewane DLC. Rozszerzenie jest darmowe

BioWare przygotowało niespodziankę dla fanów Dragon Age: The Veilguard w postaci nowego zestawu broni, którą można odebrać za darmo. Jest jednak pewien haczyk.

Dragon Age: The Veilguard, jedna z głośniejszych produkcji ubiegłego roku. Gra spotkała się z mieszanym odbiorem. Mimo przyzwoitych ocen w serwisie Metacritic i sprzedaży na poziomie 1,5 miliona kopii (do stycznia 2025 roku), Dragon Age: The Veilguard nie spełniło wysokich oczekiwań wydawcy Electronic Arts, a wielu graczy mocno krytykowało grę. Pojawiło się niespodziewane DLC do Dragon Age: The Veilguard Wyniki doprowadziły do fali zwolnień w BioWare, które objęły cały zespół odpowiedzialny za tę grę. Dodatkowo, studio zrezygnowało z wszelkiego wsparcia popremierowego, poza poprawkami błędów, a samo The Veilguard szybko trafiło na promocję, a nawet do usługi PlayStation Plus.

Choć wsparcie popremierowe zostało oficjalnie zakończone, wygląda na to, że część przygotowanej wcześniej zawartości zalegała studiu, które postanowiło udostępnić je graczom w formie darmowego DLC. Haczyk polega na tym, że z dodatków skorzystają jedynie posiadacze Dragon Age: The Veilguard na PC i mają na to ograniczony czas. Na Steamie pojawił się pakiet „Rook's Weapons Appearance Offer”, który można pobrać bez dodatkowych opłat. Według opisu DLC, oferta będzie dostępna tylko do 9 kwietnia, a broń automatycznie pojawi się w ekwipunku graczy posiadających Dragon Age: The Veilguard.

Pakiet zawiera pięć broni ozdobionych mrocznymi, przypominającymi oczy wypustkami: Watchful Poniard

Watchful Bow

Watchful Shield

Watchful Blade

Watchful Maul Obecnie darmowe DLC jest dostępne tylko na Steamie, co rodzi pytania o wersje na Xbox i PlayStation. Ponieważ jednak jest to limitowana oferta, możliwe, że zestaw broni nigdy nie trafi na konsole. Co więcej, Dragon Age: The Veilguard nie jest obecnie przecenione na PlayStation i Xbox, co dodatkowo może sugerować, że bonusowa zawartość pozostanie ekskluzywna dla graczy PC. Dragon Age: The Veilguard miało swoją premierę w październiku 2024 roku. Produkcja jest dostępna na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Tak oceniliśmy grę na premierę.