Dragon Age nigdy nie miało stać się serią. Gra powstawała bez planów na kontynuację

Dragon Age: Początek pierwotnie miało być samodzielną grą. Widać to, jeśli grasz w Dragon Age, wiedząc, że miało być samodzielne. Jest tam wiele wątków, które trzeba było porzucić, bo mogły istnieć wilkołaki na całym świecie, a pod Orzammarem mogła trwać wojna domowa - powiedział były producent wykonawczy Mark Darrah.

Dragon Age: Początek miało odważne podejście do roli gracza w kształtowaniu świata. Jako przyszły Bohater Fereldenu można było zmienić losy całych narodów i pojedynczych postaci, a studio BioWare pozwoliło sobie na taką swobodę z prostego powodu, gdyż nie planowało tworzenia kolejnych części serii.

Darrah zaznaczył, że takie wątki świetnie sprawdzają się w grze, do której nigdy nie trzeba wracać, ale w serii stają się znacznie trudniejsze do opanowania. Dopiero po sukcesie pierwszej części BioWare zaczęło rozwijać kolejne odsłony, co oznaczało, że wybory graczy musiały być przenoszone między grami. Najbardziej ambitnym rozwiązaniem było narzędzie Dragon Age Keep, które pozwalało importować zapisane stany z Początku i Dragon Age 2 do Inkwizycji, a jeśli ich brakowało, gracz mógł ręcznie wybrać kluczowe decyzje.

Weteran BioWare stwierdził, że wszystko zmieniło się w momencie osiągnięcia sukcesu przez pierwszą część Dragon Age’a.

To w dużej mierze powody finansowe. Myślę, że od tego czasu franczyza jest znacznie bardziej nastawiona na przyszłość.

Jednak kolejne części nie zawsze potrafiły właściwie odnieść się do wcześniejszych wyborów graczy. Dragon Age 2 ograniczyło ich wpływ głównie do miasta Kirkwall, a Inkwizycja ponownie wprowadziło globalne decyzje, które utrudniły spójne prowadzenie fabuły. Problem się nasilił w The Veilguard, gdzie nie było importu zapisów ani powrotu Dragon Age Keep. Piętnaście lat budowania świata przez graczy sprowadzono do trzech decyzji pochodzących wyłącznie z Inkwizycji, które miały niewielkie znaczenie.