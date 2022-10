Dragon Age: Dreadwolf wkracza w fazę alfa. Grę można już przejść w całości

Ostatni raz o nowej części serii Dragon Age usłyszeliśmy na początku czerwca, kiedy to deweloperzy poinformowali, że produkcja otrzyma podtytuł Dreadwolf. Tymczasem okazuje się, że w trakcie ostatnich miesięcy studio BioWare poczyniło „ogromny krok naprzód w ramach prac nad grą”. Za pośrednictwem oficjalnej strony twórcy poinformowali bowiem, że nadchodząca odsłona Dragon Age wkroczyła w fazę alfa.

Dragon Age: Dreadwolf stanowi już spójną całość

Gary McKay – dyrektor zarządzający – podkreśla, że osiągnięcie wersji alfa to „jeden z najważniejszych kamieni milowych” w zakresie procesu produkcji Dragon Age: Dreadwolf. Wszystkie elementy gry połączyły się bowiem w jedną całość, a deweloperzy mogą „zobaczyć, usłyszeć, poczuć i zagrać we wszystko w ramach jednego spójnego doświadczenia”, dzięki czemu zespół może „skupić się na doprowadzeniu prezentacji graficznej do jej ostatecznej formy i na iteracyjnym podejściu do funkcji rozgrywki”