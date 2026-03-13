58 lat temu zadebiutował najwybitniejszy film science fiction w historii. To arcydzieło, które przetrwało próbę czasu

To jeden z najważniejszych filmów w historii.

Jeden z najwybitniejszych filmów science fiction w historii kina nie zawsze cieszył się taką renomą jak dziś. 2001: Odyseja kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka jest obecnie uznawana za dzieło przełomowe, jednak jej premiera pod koniec lat sześćdziesiątych wzbudziła ogromne kontrowersje i podzieliła zarówno widzów, jak i krytyków. 2001: Odyseja kosmiczna – zbliża się 58. rocznica premiery przełomowego filmu science fiction Produkcja zadebiutowała w kinach 2 kwietnia 1968 roku i od razu wywołała skrajne reakcje. Film powstał przy budżecie wynoszącym około 10,5 miliona dolarów, co w tamtym czasie było kwotą imponującą. Pomimo ogromnych ambicji twórców pierwsze wyniki finansowe okazały się rozczarowujące, gdyż produkcja zarobiła w kinach zaledwie około 15 milionów dolarów. Dla wielu widzów problemem była nietypowa, nielinearna narracja oraz bardzo oszczędna liczba dialogów.

Podczas premiery w Nowym Jorku część publiczności opuściła salę przed końcem seansu. Według relacji aż 241 osób wyszło z kina w trakcie projekcji. Wśród nich znalazł się aktor Rock Hudson, który miał głośno zapytać, czy ktoś w końcu wyjaśni mu, o czym właściwie jest ten film. Krytycy również nie byli zgodni w ocenach. Niektórzy uznali produkcję za dzieło wybitne, inni natomiast odrzucili ją niemal natychmiast. Recenzentka Pauline Kael określiła film jako „śmieci udające sztukę” oraz projekt pozbawiony wyobraźni. Z kolei Renata Adler z The New York Times pisała o doświadczeniu jednocześnie majestatycznym i nużącym. Sytuację uratowała dopiero zmiana strategii marketingowej. Studio MGM zaczęło promować film jako wyjątkowe, niemal psychodeliczne doświadczenie kinowe skierowane do młodszej publiczności i rosnącej wówczas kontrkultury. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Kolejne wznowienia w kinach sprawiły, że produkcja ostatecznie zarobiła ponad 190 milionów dolarów na całym świecie. Dziś 2001: Odyseja kosmiczna uchodzi za jeden z najbardziej wizjonerskich filmów w historii kina. Kubrick stworzył obraz, który z niezwykłą precyzją przewidział rozwój technologii. W filmie pojawia się między innymi płaski ekran przypominający współczesny tablet, nazwany Newspadem. Bohaterowie korzystają z niego w trakcie podróży kosmicznej, na długo przed pojawieniem się podobnych urządzeń w rzeczywistości.

GramTV przedstawia:

Równie trafna okazała się wizja komunikacji na odległość. Jedna ze scen pokazuje wideorozmowę doktora Floyda z córką, co w latach sześćdziesiątych brzmiało jak czysta fantastyka, a dziś jest codziennością dla milionów użytkowników internetu. Film wyróżnia się również niezwykłą dbałością o naukową wiarygodność. W przeciwieństwie do wielu współczesnych widowisk Kubrick pokazał przestrzeń kosmiczną zgodnie z prawami fizyki. W próżni panuje absolutna cisza, a sztuczna grawitacja na statku powstaje dzięki sile odśrodkowej. Ten realizm sprawia, że produkcja nadal pozostaje jedną z najbardziej przekonujących wizji podróży kosmicznych w historii kina. Ogromne znaczenie ma także wątek sztucznej inteligencji reprezentowanej przez komputer pokładowy HAL 9000. System zaprojektowany jako bezbłędny ostatecznie zaczyna działać w sposób zagrażający ludziom. Konflikt między obowiązkiem mówienia prawdy a tajemnicą misji prowadzi do katastrofalnych decyzji maszyny. Dzisiaj motyw ten brzmi szczególnie aktualnie. W czasach dynamicznego rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji pytania o granice zaufania do algorytmów stają się coraz ważniejsze. Historia HAL 9000 przypomina, że oddawanie kluczowych decyzji w ręce bezdusznych systemów może prowadzić do poważnych konsekwencji. To właśnie połączenie technologicznej wizji, filozoficznej głębi oraz niezwykłej precyzji realizacyjnej sprawiło, że 2001: Odyseja kosmiczna z filmu początkowo niezrozumianego stała się jednym z najważniejszych dzieł w historii gatunku science fiction. Wielu współczesnych twórców, takich jak Christopher Nolan, czy Denis Villeneuve wskazują na dzieło Kubricka, jako to, które miało ogromny wpływ nie tylko na ich karierę, ale również prywatne życie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.