DOOM: The Dark Ages ze skromnym startem na Steam. DOOM 2016 i Eternal poradziły sobie lepiej

Pod kątem liczby graczy DOOM: The Dark Ages ustępuje poprzednikom.

DOOM: The Dark Ages spotkał się z ciepłym odbiorem wśród krytyków . Produkcja trafiła już w ręce graczy i zaliczyła mocny start . Niemniej patrząc na wyniki premier na Steamie, najnowsza produkcja id Software odnotowała najniższy szczyt jednoczesnych graczy spośród całej trylogii.

Według danych ze SteamDB szczytowa liczba graczy DOOM: The Dark Ages w momencie premiery wyniosła 30 812. Dla porównania DOOM 2016 wystartował ze szczytem 44 271 graczy, a DOOM Eternal osiągnął znacznie wyższy wynik, notując 104 891 jednoczesnych graczy w najgorętszym momencie premiery na platformie Valve. Mimo że najnowsza gra również generuje znaczące liczby graczy na starcie, jest to najniższy wynik w tej serii gier od id Software.

Warto jednak pamiętać, że DOOM: The Dark Ages jest dostępny w ramach usługi Xbox Game Pass. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że wielu graczy, którzy w innym wypadku zakupiliby The Dark Ages na Steamie, zdecydowało się zagrać w nią za pośrednictwem aplikacji, płacąc tym samym mniej za dostęp do nowej strzelanki.

DOOM: The Dark Ages to prequel uznanych przez krytyków tytułów DOOM (2016) oraz DOOM Eternal opowiadający niesamowitą filmową historię pochodzenia gniewu DOOM Slayera. W tej trzeciej odsłonie współczesnej serii DOOM gracze po raz kolejny wcielą się w krwawego DOOM Slayera i wezmą udział w nigdy dotąd niewidzianej mrocznej, złowieszczej średniowiecznej wojnie przeciwko Piekłu. – czytamy w opisie gry.

DOOM: The Dark Ages trafił na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja DOOM: The Dark Ages, czyli Ogniem i Mieczem.