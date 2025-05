Doom: The Dark Ages z mocnym startem pomimo obecności w Game Passie

Choć Doom: The Dark Ages zadebiutował też w Xbox Game Pass, notuje on imponujące wyniki sprzedaży na Steam. Już od kilku dni utrzymuje się w czołówce globalnych bestsellerów platformy – obecnie zajmuje trzecie miejsce, ustępując tylko kultowemu Counter-Strike 2. To kolejny przykład tego, że subskrypcja Xbox nie ogranicza sprzedażowego potencjału dużych premier.

Doom: The Dark Ages – świetne start produkcji

Według danych SteamDB w nocy Doom: The Dark Ages przekroczył 30 tysięcy graczy w jednym momencie, a do weekendu liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Użytkownicy platformy również doceniają nową produkcję id Software – obecnie 86 procent recenzji to oceny pozytywne.