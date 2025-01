DOOM: The Dark Ages w pudełkowym wydaniu w Polsce. Wystartowały zamówienia przedpremierowe

Niedawno dowiedzieliśmy się, że DOOM: The Dark Ages nie zaoferuje trybu multiplayer, jednak będzie posiadać największą kampanię w historii serii. Pojawiły się też nieoficjalne wieści sugerujące, że produkcja może trafić na Nintendo Switch 2. Teraz natomiast PLAION podzielił się dobrymi informacjami – DOOM: The Dark Ages trafi w Polsce do pudełek, a zamówienia przedpremierowe już wystartowały.