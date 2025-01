Doom: The Dark Ages bez multiplayera, za to z największą kampanią w historii serii

Wszyscy oczekujący sieciowej rozgrywki w nowym Doomie mogą się właśnie rozejść. Jak się okazuje, jest to produkcja przeznaczona dla singlowych graczy.

Fani Dooma mogą już zacierać ręce na premierę Doom: The Dark Ages, jednak nie wszyscy znajdą tu coś dla siebie. W najnowszej odsłonie kultowej serii zabraknie trybu multiplayer. Gra ma się skupić wyłącznie na kampanii fabularnej, ale w zamian ta ma oferować bardzo bogate doświadczenie.

Dzięki temu mogliśmy wprowadzić smoka i mecha Atlan. To elementy, które od dawna chcieliśmy dodać, ale nie mogliśmy przez ograniczenia związane z trybem multiplayer. Skupienie się na kampanii pozwoliło nam wynieść doświadczenie dla jednego gracza na zupełnie nowy poziom.

Postanowiliśmy na wczesnym etapie rozwoju skupić się wyłącznie na kampanii. To nasza największa, najbardziej rozbudowana i epicka kampania w historii, a my jesteśmy naprawdę zadowoleni z tej decyzji. Zespół miał dzięki temu możliwość w pełni skoncentrować się na dopracowaniu i ukończeniu tej części gry.

Doom: The Dark Ages zadebiutuje już 15 maja bieżącego roku i będzie prequelem dla gier Doom z 2016 roku i Doom Eternal z 2020. Gra opowie kinową, pełną akcji historię o początkach gniewu Doom Slayera w czym faktycznie może pomóc rozbudowana kampania dla jednego gracza.

Jeśli zastanawiacie się jak produkcja może działać na waszym PC, to zachęcamy do sprawdzenia wymagań gry opisanych w poprzednim newsie. Nastawcie się jednak na spore wykorzystanie zasobów waszego blaszaka. Grę będzie można nabyć w przedziale 280 do 400 złotych w zależności od wybranej edycji.

Poniżej znajdziecie całe nagranie z Xbox Direct dotyczące Doom: The Dark Ages.