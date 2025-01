Poznaliśmy dość wysokie wymagania sprzętowe Doom: The Dark Ages. Ujawniono także cenę gry

Na wczorajszym Xbox Developer Direct poznaliśmy kolejne szczegóły o Doom: The Dark Ages. Szósta produkcja z serii kultowych FPS-ów otrzymała datę premiery wyznaczoną na 15 maja 2025 roku. Tytuł doczekał się kolejnego zwiastuna oraz zapowiedzi dodatku - na więcej informacji na ten temat musimy niestety jeszcze poczekać. Przy okazji poznaliśmy również oficjalne wymagania sprzętowe.

Doom: The Dark Ages - nowe informacje o grze

W ramach preorderu Doom: The Dark Ages zainteresowani gracze otrzymają dostęp do produkcji 2 dni przed oficjalną premierą oraz dostęp do specjalnych przedmiotów kosmetycznych do wykorzystania podczas rozgrywki. Ten zestaw daje również dostęp do nadchodzącej kampanii, jaka pojawi się w ramach DLC - zawartość nie pojawi się jednak na premierę, lecz w wyznaczonym później terminie. Gra zadebiutuje w wersji Standardowej oraz Premium w cenie około 280 oraz 400 złotych. Jak już wspomnieliśmy, w sieci można znaleźć wymagania sprzętowe nowego tytułu.